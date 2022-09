Mel C sofreu abuso sexual antes do primeiro show das Spice Girls

A ex-integrante das Spice Girls Melanie Chisholm, mais conhecida como Mel C, revelou que foi abusada sexualmente na noite anterior ao primeiro show da banda, em 1997.

Em entrevista ao podcast da romancista Elizabeth Day, a cantora disse que sofreu o abuso durante uma massagem em um hotel na Turquia. “Eu me senti violada, vulnerável e envergonhada”, disse.

Segundo Melanie, que ganhou o título de Sporty Spice enquanto estava no grupo, ela logo “enterrou” a situação porque queria se concentrar na apresentação, que seria o primeiro show completo das Spice Girls.

“Eu me senti insegura - será que entendi isso direito? O que está acontecendo? Eu estava em um ambiente em que você tira suas roupas com um profissional”, lembrou. “Eu não queria causar barulho, mas também não tinha tempo para lidar com aquilo.”

A artista disse que não ter processado o abuso na época permitiu que ele ficasse “enterrado por anos e anos”. As memórias voltaram somente quando ela começou a escrever a sua autobiografia, que foi lançada nesta sexta, 16, no Reino Unido.

“Aquilo veio para mim em um sonho, ou eu meio que acordei e estava na minha mente. E eu fiquei tipo, ‘Ah, meu Deus, eu nem pensei colocar isso no livro.”, disse. “Então, é claro, eu tive que pensar, ‘Bom, eu quero revelar isso?’ E eu apenas pensei, na verdade, acho que é muito importante para mim dizer e finalmente lidar com isso”

Spice Girls no Billboard Music Awards em 1997. Mel C, a Sporty Spice, está à esquerda na foto. Foto: Fred Prouser / Reuters

Transtornos alimentares

Durante a conversa, Melanie também comentou o fato de que lidou com transtornos alimentares e depressão durante seu período com as Spice Girls nos anos 1990 e 2000.

“Eu tinha essa ideia do que eu precisava ser para estar na banda, para ser uma pop star”, explicou. “Eu comecei a eliminar grupos de comida, ser muito restritiva com a minha alimentação enquanto eu me exercitava cada vez, ao ponto de virar extremamente obsessiva”.

A cantora disse que esse comportamento durou por anos e que, por conta dele, perdeu tanto peso que desenvolveu anorexia e sua menstruação parou. Ela diz que hoje se vê como uma “guerreira” por ter conseguido superar esses problemas e dar à luz sua filha em 2009.

