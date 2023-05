‘Meu nome é Domitila Barros’: pernambucana, miss Alemanha, comunicadora, greenfluencer e inspiradora

Sorridente e disposta, Domitila Barros conversou com o Estadão através de uma chamada de vídeo, mostrando as malas organizadas para uma viagem a Berlim, na Alemanha, a convite do Ministério Federal de Educação e Pesquisa e a Comissão Alemã para a UNESCO, para apresentar o Prêmio Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

Natural da Linha do Tiro, bairro periférico da Zona Norte do Recife, formada em Serviço Social e com mestrado em Ciências Políticas e Sociais na Europa, a brasileira, pernambucana, ativista social e ambiental, empreendedora, modelo, atriz e miss Alemanha 2022, ainda está se acostumando com a rotina depois de quase três meses em confinamento no Big Brother Brasil 2023, no time do Camarote.

A ex-sister revelou que ainda não conseguiu ter uma noite de sono completa ou encontrar toda a família depois que saiu do programa. Ela diz que enviou sua inscrição três vezes para o ‘time dos Pipocas’, mas, depois que ganhou o concurso alemão, fez sua inscrição para o ‘time dos famosos’ e conseguiu passar para as próximas etapas. Dimitila acredita que ter vencido contribuiu para que ela fosse notada pela direção e produção do reality show.

Com elogios aos seus admiradores, os #Domitilers, ela ressalta que “nunca irá se acostumar”. “Estou curtindo muito, aproveitando a todo momento, então, não quero dormir. Quero trabalhar, tirar fotos e abraçar as pessoas e ir para Fernando de Noronha (em referência ao convite que o ator Bruno Gagliasso fez a ela depois da eliminação, para ficar em sua pousada). Quero tudo, menos dormir. Quando morrer, durmo”.

Domitila Barros ao lado do Secretário de Estado Parlamentar do Ministério Federal da Educação e Pesquisa, Dr. Jens Brandenburg e da Presidente da Comissão Alemã para a UNESCO, Prof. Maria Böhmer Foto: Reprodução/Instagram/@domitila_barros

Outro convite internacional que surgiu para a pernambucana recentemente foi feita pelo prefeito de Cannes, David Lisnard, e pela Princesa Anh Bonaparte, para o Royal Gentlemen Gala Dinner (Jantar de Gala dos Cavalheiros Reais), no final deste mês - além da recente homenagem do Consulado Alemão no Rio de Janeiro.

A partir de junho, ela revelou que irá retornar a morar no Brasil, junto com seu namorado, com quem já tem uma relação monogâmica de sete anos. Ela deseja também estar mais próxima aos seus pais e sua família.

Da Linha do Tiro para conquistar Berlim

Sua relação com um dos cartões postais da Europa vem há cerca de 17 anos, quando morou na capital do país após ganhar uma bolsa de estudos aos 21 anos para cursar um mestrado em Ciências Políticas e Sociais. Domitila ressalta que foi difícil para os alemães entenderem o seu jeito, mas que foi no país que teve acesso a educação, segurança e oportunidades que não teve por aqui.

“Com o tempo, eles foram percebendo que não desisto, não largo o osso. Podem me dar dez ‘não’ que vou atrás de conseguir o meu ‘sim’. (...) Acho a nossa relação muito bonita, mesmo com todas as dificuldades no começo, como exemplo aprender a falar alemão fluentemente”, contou, ressaltando que o aprendizado da língua foi para quebrar barreiras e fazer com que eles conhecessem sua verdadeira essência.

Domitila Barros no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro Foto: Caio Viegas

“Para entenderem minhas pautas, meu jeito, minhas complexidades e adversidades. Sou uma pessoa em dez, mas não sou bipolar (risos)”, completou.

Sobre o surgimento de convites para estar mais ativa em pautas políticas em terras brasileiras, Domitila ressalta que seu objetivo não é ser uma candidata política, mas contribuir com projetos, assessorias e estratégias de comunicação que ajudem os parlamentares.

“Já tive convites para participar da política alemã e neguei. Não me vejo como política, mas sim sou um corpo político, me engajo politicamente, mas não quero ser paga para ser política, é aí que enxergo que está o perigo, de acordo com as minhas verdades”, explicou.

“No Brasil, ainda não tive nenhum convite ou contato com algum órgão político que se interesse nessa temática. E quanto falo sobre isso, não é para vender meu peixe aqui, mas acredito sim que o que aprendi pelo mundo, posso colocar em prática de uma forma muito autêntica (...) A verdade é que tenho medo da política brasileira, mas se surgissem convites na área de assessoria e comunicação, se fosse um projeto que tenho identificação, posso aceitar sim”, completou.

“Preciso estar onde o povo está”

Sua entrada no BBB 23 não foi por acaso, mas sim pensada de forma estratégica para apresentar sua história e pautas. Sendo a 16º eliminada, com 59,94% dos votos, a recifense disse que o programa era a única forma dela se comunicar em maior escala com os brasileiros - e investiu mais uma vez na inscrição após participar do concurso de Miss Alemanha.

“Há 23 anos recebi um prêmio da UNESCO pelo trabalho com teatro e dança como ferramentas de educação as crianças da minha comunidade. Então, o meu desejo de estar na casa foi primeiro da criança Domitila, que nas aulas de teatro foi interpretando diversos papéis e criando realidades - que não era casar, ter filhos e continuar morando em Linha do Tiro - que contribuíram com meus sonhos. E um deles foi aos 37 anos, coroada miss”, contou.

Domitila Barros ganhou o Miss Alemanha 2022 Foto: Reprodução/Instagram/@domitila_barros

“Durante a pandemia também percebi que temas como responsabilidade social, meio ambiente, empoderamento e diversidade são parte da minha vida há vinte e poucos anos, seja na universidade ou nos movimentos com pessoas intelectuais e elitizadas, europeias e brasileiras. São elas que fazem doações e escrevem os livros, mas quem está do outro lado lendo? (...) Então, pensei que deveria estar onde o povo está para contribuir com a conscientização desses assuntos que estão presentes no dia a dia”, completou, ressaltando que sabe que não é perfeita.

Questionada sobre ser a campeã moral da edição deste ano, disse que acha muito importante “honrar o mérito da vencedora Amanda”, que conquistou o maior prêmio de todos os BBB, no valor de R$2,88 milhões de reais.

“Se ela ganhou é porque ela merece. Tenho total consciência de que dei a vida e o meu melhor para também ter a chance de chegar até a final, mas não aconteceu. Não quero ser aquela perdedora que fica apontando o defeito das outras pessoas. E não é que eu me vejo como campeã moral da edição, mas pelo o que leio, a imprensa e o público que conversa comigo e que lançaram uma hashtag em algum momento (a hashtag #DomitilaVerdeiraCampeã esteve nos trending topics do Twitter na noite da final)”, explicou.

Domitila Barros conquista o líder pela primeira vez no 'BBB' 23 Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Ainda sobre sua participação, ela ainda disse que os participantes não deram a oportunidade de demonstrar sua empatia e inteligência - ao contrário, muitos a classificaram como arrogante. “Não acho que a edição foi responsável por isso, mas sim alguns integrantes que antes de escutarem a minha história já sentiram uma força dentro de mim e não queria dar palco para isso. Porque caso eles dessem esse espaço, eu tiraria a visibilidade deles na guerra pelo prêmio”, contou ressaltando que em momento algum “foi submissa” no game.

Extensão das suas carreiras

Durante a conversa, Domitila revelou que recebeu convites para ser jurada de dois programas musicais na Alemanha, mas que passou “por todo sufoco de estar no BBB” para voltar ao Brasil com portas abertas a projetos. Além do feat com o rapper americano Teeyno, Girls With Those Curls, que alcançou mais de 436 mil visualizações e bombou durante sua participação na casa mais vigiada do Brasil, ela deseja investir em novas parcerias musicais.

“Não me vejo com um álbum ou sendo uma cantora solo, quero usar essa oportunidade e talento para conhecer pessoas e criar música de uma forma mais orgânica”, citando a forma natural de como surgiu seu primeiro single.

No país europeu ela também atuou em uma novela chamada Gute Zeiten, schlechte Zeiten, exibida pela RTL Television, e em terras brasileiras também expõem a mesma vontade - mas que deverá ficar apenas para o ano que vem.

“O meu maior desejo na realidade era atuar numa novela brasileira. As novelas brasileiras são as minhas maiores referências, o que assisti durante a minha infância e me via em muitas personagens ou situações”, revelou.

Fred Nicácio e Domitila Barros no 'Big Brother Brasil' 23 Foto: Reprodução/TV Globo/@frednicacio

No entanto, a ex-BBB disse que conversando com seu público entendeu que nesse momento deve investir em algum projeto de comunicação que seja seu. “Faz mais sentido investir num programa de TV ou de algum streaming. O pessoal fala: ‘Poxa Domitila, te assistia todos os dias e agora não te vejo mais. Então, antes de incorporar um personagem, a gente quer te conhecer mais’”, contou.

“Percebi no Big Brother e entrei lá por isso, que os temas que apresento são muito complexos. Então gostaria de falar deles através da cultura ,entretenimento e diversão, assim como foi no programa”, disse imaginando como seria o roteiro.

Domitila Barros compartilhou que está nos seus planos contar a sua história - além do Big Brother Brasil 23 - através de um documentário, que pode ter o roteiro assinado por Danielle Franca, responsável pelo longa Adriano, Imperador, da Paramount+. “A gente tem se encontrando para escrever um pouco e com o desejo de apresentar o projeto para a Globoplay, mas tem outras empresas que estão interessadas também”, contou.