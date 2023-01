Miley Cyrus anuncia ‘Flowers’, seu novo single: ‘Posso me amar melhor do que você’

Miley Cyrus anunciou, durante o especial de ano novo realizado pela NBC, que lançará um single no dia 13 de janeiro. Ela estava ao lado de sua madrinha Dolly Parton quando contou a novidade. Intitulada de Flowers, a música já tem dois vídeos promocionais que dão alguma pista do que vem por aí.

Nos dois clipes é possível ouvir o que deve ser um verso da música. A cantora diz: “Posso me amar melhor, baby” e aposta na sensualidade. Em um, aparece com um modelo justo e dourado. Enquanto no segundo, veste um biquíni preto.

Em apresentação na Cidade do México, Miley Cyrus já se apresentou com o novo corte de cabelo. Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

Há algum tempo a cantora vem indicando que passará por um novo período de experimentação. Ela vem se aproximando de uma sonoridade mais “rockeira” e recentemente mudou o corte de cabelo. Nos dois vídeos divulgados, as imagens são encerradas com a frase “Ano novo, Miley nova”.

Mas as novidades não devem parar em Flowers. Em seu site já está rodando uma contagem regressiva que tem prazo para encerrar nesta quinta-feira, 5 de janeiro. Confira os vídeos abaixo.