Mônica Martelli lembra gravações com Paulo Gustavo em Nova York: ‘Novas memórias sendo construídas’

Mônica Martelli relembrou momentos que viveu com Paulo Gustavo e compartilhou sobre a saudade que sente do amigo nas redes sociais. A atriz está em Nova York e lembrou das gravações de Minha Vida em Marte.

A artista, que estava passeando com a filha pelo bairro de SoHo, relembrou as ruas e lojas que Paulo costumava frequentar. “Cada quarteirão do SoHo tem a energia de Paulo Gustavo, a sua voz , sua risada”, inciou.

“Cada passo eu falo pra Julia [filha de Mônica]: ‘Paulo Gustavo gostava dessa loja, Paulo Gustavo gostava desse restaurante, Paulo Gustavo comprava chapéu aqui’. Foram momentos inesquecíveis filmando Minha Vida em Marte. Ontem, pela primeira vez, passei na calçada na Broadway onde filmamos a cena: ‘vamos esbarrar em alguém e pedir sorry?’. E fiquei um tempo ali olhando aquele lugar”, escreveu.

Mônica refletiu que, apesar da dor da perda do comediante, ela se sente grata por poder construir novas lembranças.

“(...) Novas memórias estão sendo construídas. Hoje com a Julia que é fonte inesgotável de amor (...) Andamos por essa cidade por 10 horas sem parar. Rindo, conversando, vivendo e agradecendo a Deus tantas bençãos. Amigas. Mãe e filha. Viagem de amor, cumplicidade, memórias e ressignificação. Ju, te amo muito. Paulo Gustavo pra sempre”, concluiu.