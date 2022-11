Morre Bebeto Alves, cantor e compositor, aos 68 anos

Publicidade

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 7, o cantor e compositor Bebeto Alves, aos 68 anos. Ele estava internado no Hospital Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre, para tratamento de um câncer de pulmão e não resistiu a complicações da doença.

Um dos nomes mais consagrados da música popular gaúcha, Bebeto nasceu na cidade de Uruguaiana, fronteira com Argentina e Uruguai. O músico era conhecido por mesclar a milonga, ritmo típico da região onde nasceu, com gêneros como rock e reggae.

Leia também Equipe de Ed Sheeran ajuda polícia a resgatar mulher desaparecida

O cantor e compositor Bebeto Alves morreu nesta segunda, 7, aos 68 anos. Foto: YouTube/Bebeto Alves

Bebeto já compôs canções interpretadas por grandes nomes da música brasileira, como Sinal dos Tempos, cantada por Belchior e Ednardo, e Uma Louca Tempestade, por Ana Carolina. Quando Eu Chegar, um de seus maiores sucessos, foi lançado em 1984.

Em 2013, o compositor ganhou um documentário sobre a sua trajetória, Mais Uma Canção. No longa, Bebeto viaja da Península Ibérica ao norte da África para investigar as raízes do milonga.

O músico era casado com a fotógrafa Simone Schlindwein e deixa três filhas: Kim Bins, Luna Lisboa Alves e a atriz Mel Lisboa.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais