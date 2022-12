Morre Brad William Henke, ator de ‘Orange Is The New Black’, aos 56 anos

Brad William Henke, ator mais conhecido pelo trabalho na série Orange Is The New Black e ex-jogador de futebol americano, morreu aos 56 anos.

A informação foi confirmada pela família dele ao site Deadline. Segundo a publicação, o artista morreu enquanto dormia no último dia 29 de novembro, mas a causa da morte não foi divulgada.

Nascido em 1966 em Columbus, no estado do Nebraska, nos Estados Unidos, Henke jogou futebol americano durante a universidade e depois profissionalmente.

Ele esteve na linha defensiva pelo Denver Broncos e chegou a jogar no Super Bowl, a final da liga norte-americana, em 1990. Em 1994, ele precisou se aposentar dos gramados por conta de uma lesão.

Depois disso, o ex-atleta se mudou para Los Angeles e começou a fazer aparições em comerciais, até conquistar papéis de maior destaque em séries de televisão.

O trabalho de Henke como o guarda de segurança Desi Piscatella em Orange Is The New Black, seriado da Netflix, o rendeu um prêmio Screen Actors Guild em 2017 pela categoria “Melhor Elenco”.

Além da produção, ele teve participações em séries como Lost, Dexter, ER (Plantão Médico), CSI, Criminal Minds e Shameless, além de filmes como Space Jam: O Jogo do Século (1996) e Hollywoodland (2006).





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais