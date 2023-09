Morre Mohamed Al Fayed, pai do último namorado da princesa Diana

Mohamed Al Fayed, ex-proprietário da renomada loja de departamentos Harrods e pai de Dodi, que morreu em um acidente de carro com Diana, princesa de Gales, faleceu aos 94 anos.

Em uma declaração divulgada nesta sexta-feira, 1, sua família informou: “Mohamed faleceu pacificamente de velhice na quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Ele desfrutou de uma aposentadoria longa e plena ao lado de seus entes queridos.”

Al Fayed nasceu no Egito e construiu um império empresarial no Oriente Médio antes de se mudar para o Reino Unido na década de 1970. No entanto, nunca conseguiu obter um passaporte britânico, apesar de seus esforços. O empresário enfrentou controvérsias em sua tentativa de obter cidadania britânica e fez alegações contra políticos, levando a renúncias e processos judiciais.

Sua trajetória de vida é notável. De vender refrigerantes nas ruas de Alexandria, no Egito, Al Fayed tornou-se um grande nome nos negócios. Seu grande avanço veio após se casar com Samira Khashoggi, irmã do milionário saudita Adnan Khashoggi. Em 1974, mudou-se para a Grã-Bretanha e, em 1985, comprou a Harrods por £615 milhões, o equivalente a quase R$ 4 bilhões na cotação de hoje.

Al Fayed vendeu a Harrods para o Catar em 2010, mas permaneceu como presidente honorário por seis meses. Ele também foi proprietário do Fulham Football Club por muitos anos. Em homenagem, o clube declarou: “Devemos a Mohamed uma dívida de gratidão pelo que fez por nosso clube.”

A morte de seu filho Dodi e da Princesa Diana em 1997 foi um golpe do qual ele nunca se recuperou. Ele alegou que a morte deles foi uma conspiração, mas suas alegações foram rejeitadas pelo júri. As informações são da BBC Reino Unido.