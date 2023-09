MTV VMA 2023: Como funciona a votação do evento em que Anitta foi premiada pela segunda vez?

Anitta ganhou pelo segundo ano consecutivo o MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2023. Na noite desta terça-feira, 12, a artista ganhou a categoria de Melhor Videoclipe Latino.

“Não acredito. Brasil, nós estamos aqui de novo. Pela segunda vez. Obrigada aos meus fãs, não seria nada sem eles, devo tudo o que tenho a eles. Agradeço muito!”, disse Anitta em seu discurso.

A brasileira recebeu a estatueta pela música Funk Rave, lançada em junho deste ano. No ano passado, além de se tornar a primeira brasileira a cantar no palco, ela venceu por Melhor Música Latina com Envolver.

O evento, que aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, consagra destaques mundiais da música e os votos são escolhidos por voto popular.

Como funciona a votação do VMA?

De acordo com a regulamentação do VMA, os eleitores devem ter treze anos ou mais. Os votos foram feitos no site da premiação e, para escolher seu artista, é necessário se cadastrar na plataforma.

O login pode ser feito por e-mail ou por uma conta no Twitter, ou Facebook. Cada usuário tem o limite de dez votos por pessoa, por categoria, por dia.

A votação foi aberta no dia 8 de agosto e se encerrou no dia 1º de setembro, com exceção da categoria Melhor Artista Revelação, que terminou nesta terça-feira, 12.

Além disso, a premiação possui uma dinâmica de “double days” (dias duplos, em inglês). Em datas específicas, os números de votos permitidos aumentaram de 10 para 20 por eleitor.

No fuso horário dos Estados Unidos, as datas foram: no dia 8 e 9 de agosto, entre 12h e 23h59, e no dia 1º de setembro, entre 12h e 18h.