Mulher húngara diz ter filha de 10 anos com Neymar e pede pensão de R$ 160 mil ao jogador

Segundo o advogado, a mulher teria engravidado do jogador durante uma passagem de Neymar pela Bolívia. Gabriella teria ido assistir a um jogo da Seleção Brasileira contra o país e, na ocasião, conheceu e engravidou do atleta.

Ainda conforme Angelo, Gabriella tentou contato diversas vezes com os pais, Nadine Santos e Neymar da Silva Santos, e com a irmã do jogador, Rafaella Santos.