‘Não sobrou muito de mim’, diz Elton John após cirurgias

O documentário Elton John: Never Too Late estreou no Festival de Cinema de Nova York na semana passada. O cantor foi homenageado e, durante seu discurso, falou sobre os danos das cirurgias que passou.

O cantor Elton John revelou perdas após suas cirurgias. Foto: Werther Santana/Estadão

PUBLICIDADE “Não sobrou muito de mim. Não tenho amígdalas, adenoides nem apêndice. Também não possuo próstata, quadril direito ou joelhos. Na verdade, a única parte que está intacta é meu quadril esquerdo”, revelou. As informações foram publicadas pela revista People. Apesar dos problemas de saúde, o cantor ainda expressou sua gratidão pelos fãs e alegou que eles são as pessoas que o moldaram. No mês passado, a produção foi exibida no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e John falou sobre a perda de sua visão, afirmando que não conseguia ver a plateia.

A notícia da perda parcial de sua visão foi anunciada pelo próprio cantor no início de setembro. Em suas redes sociais, ele publicou um comunicado revelando que estava tratando uma infecção severa nos olhos.

O documentário que conta a história do cantor chega ao catálogo do Disney+ no dia 13 de dezembro.