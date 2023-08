Rihanna: Nasce segundo bebê de cantora com A$AP Rocky, diz site

O segundo bebê de Rihanna e A$AP Rocky nasceu. Segundo informações do site Media Take Out, a cantora deu à luz uma menina.

Segundo a publicação, a artista já está bem, descansando em sua casa em Los Angeles, Estados Unidos.

Ainda não foi revelado o nome da criança, porém, uma fonte garantiu que ela se parece com a mãe: “até a luz dos olhos”.

Rihanna e A$AP já são pais de RZA Athelston Mayers. O menino nasceu em maio de 2022.

Nesta quarta-feira, a artista lançou por meio da sua marca de lingerie e loungewear, Savage x Fenty, uma coleção exclusiva voltada para a maternidade. Para as fotos de lançamento das novas peças, Rihanna protagonizou a campanha ao lado do seu primero filho.