Nataly Mega compartilhou com seus seguidores no Instagram que está viajando sozinha pela Espanha. Na legenda da publicação, a produtora de cinema, que teve o fim do seu casamento de oito anos com Fabio Porchat anunciado em janeiro deste ano, refletiu sobre algumas situações que tem vivido na viagem e também sobre o seu ano.

No texto, ela ressalta sobre as decisões e experiências novas que tem vivido, mas também fala sobre a ausência de ter uma companhia. Além disso, ela expõe que o início do ano “foi o mais m**** que teve na vida”, mas que está pronta para recomeçar, “mudando de casa e de vida”.

Nataly Mega, ex de Porchat, desabafa sobre recomeço em viagem sozinha: ‘Mudar de casa e de vida’ Foto: Reprodução/Instagram/@natalymega

“Viajar sozinha é perder a hora de manhã e só porque bateu preguiça. É não tirar muitas fotos porque não saio bem em fotos mesmo. É ficar andando, olhando em volta, pensando na vida e me perder e sentir uma dor absurda nos pés de tanto andar tentando achar os caminhos. É ver um lugar aleatório, entrar e passar 20 minutos mergulhada numa piscina de bolinhas sem me preocupar que talvez eu vá perder o ingresso do museu, mas ninguém vai me apressar pra sair dali. É jantar um crepe de nutella com chocolate quente e pedir um sorvete de sobremesa, voltar para o hotel com a barriga doendo e não ter ninguém pra me olhar com cara de: ‘eu avisei que você não devia ter feito isso’”, escreveu.

“É sair do Brasil achando que vou encontrar uma pessoa e acabar encontrando outra que eu nunca imaginei e ter um jantar com uma conversa delícia, beber um drink no café da manhã, não comer comida típica toda hora e só porque eu não estou a fim e me encher de bala porque eu sempre gostei de bala. É fazer tudo no meu tempo e só o que dá vontade. É entrar numa igreja linda e chorar sozinha pensando no início de ano mais m**** que já tive na vida e que estou aqui. Fiz um filme f***, com pessoas incríveis, vou me mudar de casa, de vida e viajei sozinha para pensar em tudo e recomeçar. Socorro! Vem 2023″, completou.

“Para mim, em casa, ele dizia que teria filhos”

Após a exposição do seu divórcio e rumores que o fim aconteceu porque Porchat não queria ter filhos, em entrevista à revista Marie Claire, ela comentou sobre as dificuldades que enfrentou com durante o processo. Ela disse que sua família descobriu o fim do relacionamento através da mídia.

“Acredito que isso [a exposição da separação] tenha acontecido após ele ser visto viajando com outra pessoa, algo que eu não sabia. Então, não tive escolha. Na época, precisei lidar com a opinião de muita gente que não tinha ideia do que acontecia na minha casa”, afirmou.

Nataly Mega fala sobre fim do casamento com Fabio Porchat: ‘Difícil encerrar um ciclo bom e feliz’ Foto: Reprodução/Instagram/@natalymega

“Quando começamos a namorar, o Fábio sempre falava para as pessoas que não queria ser pai, mas para mim, em casa, ele dizia que teria filhos. Não entendia muito bem, mas ele era bem próximo de crianças”, revelou.

“Acreditava estar em um casamento estável. Agora que não tenho mais essa pessoa, alguém em que confio e por quem tenho sentimentos, sinto que meu sonho acabou um pouco. E não estou correndo atrás do tempo. Isso nem é uma questão para mim. É sobre estar com alguém que eu amo. E, se acontecer, aconteceu”.