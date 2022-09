Neto revela que teve aliança roubada e oferece recompensa de R$ 5 mil

O apresentador Neto , ex-camisa 10 do Corinthians, apresentou o programa Os Donos da Bola, na Band, nesta segunda-feira, 5, sem a aliança de casamento com Sandra Nicolau. Durante a atração, ele contou que foi assaltado no último sábado, 3, e revelou que pediu R$ 5 mil pela devolução do anel.

“Eu estava brincando com a minha aliança, porque emagreci e ela sai. Caiu a aliança. Parei o carro, um cara de moto pegou e vazou com a aliança! Aliança do meu casamento, 10 anos de casado, que tem o nome da Sandra”, disse o comunicador.

“Você que roubou a minha aliança a hora que caiu do meu carro, você que vai comprar. Pago para você R$ 5 mil se você trouxer aqui na Band. E ela não custa R$ 5 mil. Se você comprou uma aliança que tem o nome ‘Sandra, 10 de junho’, é minha. Te dou R$ 5 mil. Vale mais do que a aliança!”, anunciou.

Logo depois, o ex-atleta mandou um recado: “Você que pegou, quero você morra! Quero você vá para a p* que te p*, seu ladrão filho da p*!”.









