Neymar, Bruna Biancardi e Carol Dantas curtem momentos em família na Arábia; veja

Neymar, Bruna Biancardi e Carol Dantas estão tendo momentos em família, e compartilharam fotos neste sábado, 17.

Os três estão na Arábia Saudita, onde o jogador mora, e postaram registros nas redes sociais.

Bruna Biancardi com Neymar Foto: Reprodução/Instagram: @brunabiancardi

Nas fotos, Bruna e Neymar aparecem na piscina com a pequena Mavie, de 9 meses, ao lado de Davi Lucca e Valentim, filhos de Carol Dantas.

Em outras fotos, Mavie está no colo de Carol e brincando com David. Neymar também é pai de Helena, fruto de seu relacionamento com Amanda Kimberlly.

Veja:

Carol Dantas e Mavie Foto: Reprodução/Instagram:@brunabiancardi