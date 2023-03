Nicolas Cage descarta fazer filmes da Marvel: ‘Não preciso entrar para o MCU, eu sou Nic Cage’

Nicolas Cage afirmou que não deseja fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, em inglês). Em entrevista à revista Variety divulgada na segunda-feira, 6, ele refletiu sobre o papel da franquia na indústria.

“Eu entendo qual é a frustração. Entendo”, disse o ator, se referindo às críticas que a empresa já recebeu de diretores renomados, como Francis Ford Coppola - que é tio do ator - e Martin Scorsese.

“Mas acho que há muito espaço para todos. Estou vendo filmes como Tár. Estou vendo todos os tipos de filmes artísticos e independentes. Acho que tem espaço para todo mundo”, continuou.

Nicolas Cage concedeu entrevista à 'Variety' durante sua participação no Festival de Cinema de Miami. Foto: Giorgio Viera / EFE

Ao ser questionado pela revista se gostaria de participar de algum filme da Marvel, no entanto, Cage respondeu rapidamente que não. “Eu não preciso entrar para o MCU, eu sou Nic Cage”, disse.

Apesar de negar a participação, o artista lembrou que tem uma relação pessoal com a franquia: “Tenho que ser legal com os filmes da Marvel, porque me batizei com o nome de um personagem de Stan Lee chamado Luke Cage. O que eu vou fazer, colocar os filmes da Marvel de lado? Stan Lee é meu pai surrealista. Ele me deu o nome”.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais