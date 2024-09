Nicole Bahls já namorou headliner do Rock in Rio: ex-casal relembra o relacionamento

O ano era 2010 e Akon, headliner do Rock in Rio, com show marcado para este domingo, 22, se apresentou no Rio de Janeiro. Sucesso nos anos 2000, o cantor acabou conhecendo Nicole Bahls, que na época era panicat.

Nicole Bahls no redário da sua mansão Foto: Instagram/@nicolebahls/Divulgação

PUBLICIDADE Quem apresentou os dois foi a irmã do artista. Akon e Nicole tiveram um breve namoro à distância, se encontraram em uma viagem para Cancún, no México e até planejaram passeios pelos Estados Unidos e África do Sul. No entanto, os dois últimos encontros não chegaram a acontecer. Em recente entrevista ao colunista Lucas Pasin, Nicole disse que a história dos dois tinha ficado no passado. “Depois de dez anos, toda essa história é só uma lembrança. Ficou lá no passado. Deixem lá. Hoje, temos nossas histórias e estamos felizes”, disse.

Akon e Nicole Bahls namoraram brevemente em 2010. Foto: Reprodução/Instagram/@niocolebahls

O namoro voltou à tona depois que o cantor foi questionado sobre Nicole. “Fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso”, disse o artista ao Extra.

Nicole contou, em sua participação no De Frente com Blogueirinha, que a língua foi uma barreira importante para que o namoro deslanchasse. “Sobrevivi com Google Tradutor. Eu falava algumas coisinhas em inglês, mas não sei falar direito. É cansativo fazer mímica o tempo todo, não é?”, contou a ex-panicat.