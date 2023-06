Nicole Bahls tem galinheiro com piscina, iluminação e decoração especial; veja

Nicole Bahls resolveu mostrar para os seguidores do Instagram o galinheiro que construiu em sua mansão para dar conforto às aves que cria. E o cantinho chama a atenção por ser bastante espaçoso, iluminado e - podemos dizer - luxuoso, diferentemente de um galinheiro mais tradicional.

Em vídeo publicado nos stories nesta sexta-feira, 16, a modelo e ex-panicat mostrou o espaço, que tem poleiro e piscina, e destacou que se preocupa bastante com a alimentação dos animais.

“Bora pegar uma couve para dar para as galinhas e para o galo. Agora tem que plantar mais couve. A galinha come ração de milho e tem a ração também para galinhas poedeiras, para estimular a botar ovos. Mas eles podem comer couve também, que eles gostam”, explicou.

“Estou sempre buscando alguma coisinha para as galinhas não enjoarem da alimentação. Eu mesma não gosto de comer todo dia a mesma coisa. Estou buscando conselhos”, completou Nicole.

Em seguida, a modelo pediu ajuda aos fãs para escolher nomes para as aves, abrindo uma caixinha de perguntas, e se divertiu bastante com as sugestões.

“Gente, é cada nome hilário, mas gostei, estou amando esses nomes”, falou. Ela curtiu quando um seguidor falou para ela colocar o nome no galo de Zé. “Gosto. Remete um pouquinho a caipira, tem a ver, gosto de Zé. Me lembra um pouco a roça”, comentou.

Nicole Bahls mostra o galinheiro que tem em casa Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@nicolebahls

Nicole Bahls colhendo couve para suas aves Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@nicolebahls