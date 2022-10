‘Pantanal’: Jesuíta Barbosa corta o cabelo após fim de gravações como Jove

Continua após a publicidade

Com o fim do remake de Pantanal, o ator Jesuíta Barbosa decidiu deixar Jove “para trás” e apostou em um novo visual. Nesta quarta-feira, 5, o artista apareceu com o cabelo mais curto e iluminado.

A mudança foi compartilhada nos stories do Instagram de Augusto Allencar, cabeleireiro responsável pelo corte.

“Depois de meses no Pantanal, a pessoa volta, né? Largou a Juma e voltou para mim”, brincou o cabeleireiro.

O ator Jesuíta Barbosa apareceu com o cabelo mais curto e iluminado ao lado do cabeleireiro Augusto Allencar. Foto: Instagram/@augustoallencar

Adaptação de Bruno Luperi, as regravações da história originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa irão ao ar até esta sexta-feira, 7. O novo remake ficou conhecido por “atualizar” o enredo e trazer debates sobre machismo e homofobia.

No domingo, 2, Murilo Benício contou que, mesmo após o fim da produção, o elenco não pretende se separar tão cedo.

“É uma coisa que parece uma adolescência sem fim. Todo final de noite tem que ir para um lugar. Agora, no final da novela, tinha uma lista de datas de festas que a gente ia fazer. Não vamos fazer uma festa só, vamos fazer umas sete até terminar”, disse em entrevista ao Fantástico.

A partir de segunda, 10, a novela Travessia irá ocupar a faixa das 9h. Escrita por Glória Perez e dirigida por Mauro Mendonça Filho, o folhetim trará nomes como Lucy Alves, Chay Suede, Jade Picon, Marcos Caruso, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero no elenco.