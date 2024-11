Paola Carosella relembra assédio aos 12 anos e fala sobre infância: ‘Foi solitária e triste’

A cozinheira Paola Carosella narrou momentos difíceis que enfrentou na infância em uma entrevista publicada neste domingo, 3, no jornal O Globo. Paola, que nasceu em Buenos Aires, na Argentina, relembrou o assédio que sofreu em um ônibus e a relação com a família: seu pai foi diagnosticado com bipolaridade e a mãe, com depressão.

A cozinheira – ela prefere não ser chamada de chef de cozinha – foi assediada em um ônibus aos 12 anos de idade, quando um homem se masturbou ao seu lado. Questionada sobre “o que aprendeu” com o ocorrido, Paola declarou: “Talvez eu tenha aprendido que a rua é um lugar perigoso”. “Claro que foi violento, a pessoa estava transtornada. Mas não sofri assédios como outras mulheres, tive sorte nesse aspecto”, disse.