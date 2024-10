Ela é simpática, comunicativa, moderna. É assim que Isabelle Drummond descreve Tina, a personagem “descolada” de Mauricio de Sousa, criada pelo cartunista em 1970. Apesar de muitos pensarem que ela faz parte da Turma da Mônica, Tina teve tamanha importância para os quadrinhos de Mauricio que tinha até uma turma própria: a Turma da Tina.

A personagem surgiu para falar sobre a juventude. Caracterizada como integrante do movimento hippie, Tina sempre foi revolucionária, preocupada com o futuro. Em 2024, porém, ela está focada num problema grave do presente e vai ao teatro para falar sobre assédio.

Isabelle Drummond interpreta Tina em 'Tina - Respeito'. Foto: Alex Silva/Estadão

É uma Tina muito diferente", diz Mauro Sousa, filho de Mauricio, sobre a perspectiva dada à personagem em Tina – Respeito, espetáculo que estreia nesta sexta, 4, no Shopping Eldorado, em São Paulo. "Eu sempre tive uma visão da Tina da década de 1990, em que ela se interessava muito em saber como conquistar os garotos que ela estava afim ou em como manter aquele corpo padrão. Eu me deparei com ela com outros tipos de preocupação: com assédio e abuso de poder." A peça é baseada na graphic novel Tina – Respeito (Panini), lançada por Fefê Torquato em 2019, e tem a direção de Mauro. Na história, Tina é uma jovem recém-formada em jornalismo que se vê entusiasmada ao conseguir um emprego em uma redação de prestígio. O início da vida adulta, porém, sofre um baque após se deparar com uma situação paralisante, que atinge a muitas mulheres todos os dias.

Equipe de 'Tina - Respeito', que estreia nesta sexta, 4, no Shopping Eldorado. Foto: Alex Silva/Estadão

Isabelle Drummond volta a interpretar a personagem depois de aparecer como Tina no filme Turma da Mônica: Lições (2021), de Daniel Rezende. Para ela, o assunto do espetáculo em São Paulo tem um peso diferente. “É muita coisa que está muito em mim hoje. Está muito latente”, diz.

‘É um incômodo ter que passar por certas situações’

Isabelle já havia mencionado, em entrevista à Quem, ter aprendido a lidar “com muitos tipos de assédio”, inclusive no trabalho. Ao Estadão, ela explica já ter vivido situações não apenas enquanto trabalhava na televisão – ela ficou conhecida como a Emília, do Sítio do Picapau Amarelo –, mas “na vida mesmo”.

“As pessoas tendem a pensar que é no trabalho e querem, obviamente, histórias sobre isso, mas é uma coisa da vida. [...] É um incômodo ter que passar por certas situações e ser mulher e viver isso”, afirma. Isabelle diz que, para levar o tema da peça, buscou ouvir também relatos de mulheres vítimas de assédio.

“Eu já tenho esse inconformismo. É uma coisa que acontece muito conosco. É no trânsito, no café, no trabalho, até em casa, às vezes”, comenta. “É absurdo o número de vezes que isso acontece diariamente. Não só o assédio sexual, mas vários tipos de assédio.”

Isabelle Drummond diz ter ouvido mulheres que já sofreram assédio para interpretar Tina no teatro. Foto: Alex Silva/Estadão

Mauro descreve que a peça também contou com uma parceria com a ONU Mulheres para abordar o tema. “Nós sabemos muito bem o que estamos falando. Tem muita responsabilidade. E sem receios, sem inseguranças”, diz.

Ele sabe, porém, que trazer um tema social para o universo criado pelo pai pode incomodar. “Depois do lançamento da própria graphic novel, houve comentários de todos os tipos, colocando como ‘mimimi’, desnecessário. [Disseram:] ‘Olha lá a Turma da Mônica, a Maurício de Sousa Produções feministinha’. Provavelmente, com essa peça, esses comentários continuem, mas sabemos da importância disso que estamos fazendo”, afirma.

‘Gostaria que a peça chegasse a pessoas mais velhas’

Apesar de trazer ao centro uma personagem de Mauricio de Sousa, Tina – Respeito foca em um público de pessoas maiores de 14 anos. Isabelle afirma que, apesar de a peça já ter uma tendência de atrair um público jovem, gostaria que o tema também chegasse a pessoas mais velhas.

“Essa estrutura não é nova e eu acho que é mais fácil falar para as gerações que estão vindo. Então, eu gostaria que essa peça fosse vista por todo mundo, todas as idades. Acho que ela está sendo feita para isso”, diz.

Isabelle Drummond diz que gostaria que 'Tina - Respeito' chegasse a pessoas mais velhas. Foto: Alex Silva/Estadão

A atriz celebra ter retornado ao teatro – ela encerrou seu contrato fixo com a Globo depois de 23 anos na emissora no ano passado – e a “experiência de troca” nos palcos. Para ela, “o teatro é coletivo” e traz uma nova perspectiva para uma geração mais jovem, acostumada com o individualismo.

“Nós somos a ‘geração da selfie’. Então, eu acho que o teatro é muito bom para voltar para essa coisa da unidade, coletivo”, comenta. Isabelle conta “continuar amando novelas”, mas que foca em outros projetos no momento.

É um tempo para experimentarmos. Eu vivo muito com projetos. Mas eu amo novelas. Acho que essa é uma coisa da nossa cultura. Amo o nosso cinema também. Estou desenvolvendo projetos no audiovisual e é um lugar que eu quero muito explorar. Isabelle Drummond

Tina – Respeito também aborda um tema já muito cobrado por fãs das histórias de Mauricio de Sousa: os direitos das pessoas LGBT+. Pela primeira vez, uma história ligada ao universo de Mauricio tem uma personagem lésbica.

Isabelle Drummond e Mauro Sousa, protagonista e diretor de 'Tina - Respeito', respectivamente. Foto: Alex Silva/Estadão

Mauro comemorou a inclusão da personagem ao ler a graphic novel pela primeira vez. Ele, que fala abertamente sobre sua sexualidade e a luta contra a LGBTfobia, também considera um êxito poder dirigir o espetáculo.