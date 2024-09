Paolla Oliveira fala sobre ser retida no aeroporto de Paris: ‘Nem tudo está sob nosso controle’

A Semana de Moda de Paris é um dos momentos mais importantes da moda e teve início nesta segunda-feira, 23. Paolla Oliveira foi uma das convidadas do evento, mas quase não conseguiu assistir aos desfiles.

Paolla revelou nos seus stories do Instagram, no domingo, 22, que ficou detida no aeroporto de Paris: "Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", contou a atriz. Em entrevista ao Estadão já nesta segunda, 23, enquanto se arrumava para a festa de lançamento da nova fragrância Divine Le Parfum, de Jean Paul Gautier, a artista explicou que agora acha graça do "perrengue chique" que enfrentou.

Paolla Oliveira durante a Semana de Moda de Paris. Foto: Gabriel Gardinni (@gabrielgardinni)/Divulgação

“Foi engraçado porque a gente se prepara tanto para momentos como esse, e aí a realidade chega para nos lembrar que nem tudo está sob nosso controle. Brinquei com o ‘perrengue chique’ porque, apesar do contratempo, estava em um dos lugares mais lindos do mundo”, explicou.

A semana de moda

Com um look tule drapeado com cristais, assinado por Gautier, a atriz esbanjou simpatia ao chegar no evento na capital francesa. Uma das partes favoritas da atriz é presenciar todos os desfiles de pertinho.

“Minha parte favorita é, sem dúvidas, o espetáculo da moda em si – a criatividade dos estilistas, a energia dos desfiles, e a chance de ver de perto essas obras de arte. É um privilégio estar em um evento tão inspirador”, disse.

Entretanto, apesar de todo o deslumbre entre plumas e cristais, não é só de glamour que se vive na semanas de moda pelo mundo, como Paolla pontuou. “Acho que as longas esperas e a correria entre um compromisso e outro podem ser um pouco cansativas, mas faz parte do pacote. No fim, vale a pena.”