Paulo Vieira recebe apoio de Lula após ataques racistas: ‘Reflexo do ódio que precisamos superar’

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou apoio ao humorista Paulo Vieira após o comediante expôs ataques racistas que vem recebendo nas redes sociais.

Paulo disse receber “centenas” de mensagens de ódio e ameaças de morte e mostrou algumas delas em uma publicação realizada no Twitter na última quarta-feira, 28. A postagem veio após o humorista ter feito piadas com bolsonaristas no prêmio Melhores do Ano, transmitido pela Rede Globo no domingo, 25.

Leia também ‘Melhores do Ano’: Confira os vencedores e saiba tudo o que aconteceu na premiação da Globo

O humorista Paulo Vieira recebeu apoio de Lula após expôr ataques racistas. Foto: Guilherme Lemos

“São centenas de comentários assim. Fora as ligações para mim, para a minha equipe, minha família”, escreveu. Em uma delas, um internauta sugere que o humorista deveria “morrer igual a Marielle [Franco]”, vereadora assassinada no Rio de Janeiro em 2018.

e eu tô bem, tá?



sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor



tô forte e cada vez mais certo do meu papel



🫶🏾 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 29, 2022

Depois da repercussão, o comediante recebeu mensagens de apoio de diversas personalidades, como Alexandre Nero, Maria Rita e a futura primeira-dama, Rosângela “Janja” da Silva. Na quinta, 29, Lula também usou o perfil no Twitter para demonstrar solidariedade a Paulo.

“Os ataques contra você são reflexo do ódio que precisamos superar no Brasil, com fraternidade e respeito”, afirmou o presidente eleito. O humorista agradeceu a mensagem e escreveu: “Vamos superar”.

Vamos superar! 🙏🏾 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 30, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais