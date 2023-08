Paulo Vilhena estreia programa sobre calvície e mostra sua jornada capilar: ‘Fui do céu ao inferno’

Após desistir do reality show No Limite, o ator Paulo Vilhena, 44, começou um novo projeto. Em parceria com o cirurgião capilar Antônio Ruston, Paulo está apresentando um programa sobre calvície, cuja estreia foi veiculada no YouTube no canal Hair&More na última segunda-feira, 31.

Nesse primeiro episódio, Paulinho detalhou sua própria jornada com a calvície, em que, segundo ele, o ator foi “do céu ao inferno” em termos de autoestima. “Mas graças a Deus, no meu caso, tinha fonte doadora suficiente para o reparo”, ressaltou.

O ator Paulinho Vilhena passou por uma longa jornada contra a calvície Foto: Reprodução/TV Globo

“Eu tinha por volta de 20 anos quando comecei a sentir os sinais da calvície. Naquele momento eu vivia a melhor fase da minha vida profissional, fazia capa de Atrevida, Capricho... namorava até a Sandy”, brincou. “E foi aí que eu comecei a reparar que eu perdia cada vez mais tempo tentando arrumar os meus cabelos. Sabe? Quando você joga para cá, para lá... E isso me incomodava cada vez mais”.

Ao longo de 15 anos, o ator passou por três ou quatro tentativas de recuperar seus fios – sem sucesso. “A cada tentativa frustrada, eu me sentia cada vez pior, minha imagem cada vez mais abalada”, desabafou. “Além da calvície ainda tinha que conviver com resultados inestéticos dos procedimentos, que são as cicatrizes”.

Paulinho Vilhena compartilha sua jornada contra a calvície Foto: Reprodução/YouTube/Hair&More

“Naquela época eu estava indo para minha primeira novela, Coração de Estudante”, contou. “Tive que criar alguns subterfúgios como uma faixa que eu usava para tampas a área onde foi feita a cirurgia. Tinham tufos e cicatrizes que não ficaram bem feitos e legais”.

“Esse é só um pedaço da minha epopeia”, relatou o ator, que seguirá compartilhando detalhes de sua jornada no programa. Para ele, compartilhar sua história é importante para educar quem esteja passando pela mesma situação.