Pedro Cardoso publica vídeo fazendo ‘skin care’ em rede social; assista

O ator Pedro Cardoso usou o TikTok para publicar um vídeo sobre skin care e surpreendeu os fãs com os métodos de cuidado com a pele. Segundo ele, a influência para seguir os procedimentos vem da filha, Mabel, de 13 anos.

“Hoje eu estou aqui para falar do meu skincare, meu cuidado com a pele. Eu nunca cuidei da minha pele, mas a minha filha Mabel me ensinou e eu cuido seguindo as orientações dela”, disse ele, seguindo as orientações da adolescente.

Ele dá o passo a passo dos cuidados que tem mantido com a pele, que reforça a forma correta de aplicação dos produtos faciais. “É sempre importante fazer as coisas pra cima, nunca para baixo. Sempre contra a gravidade.”

“No meu caso, tenho que usar um creme creme anti aging, que é para quem está com mais idade”, pontuou. “Eu tenho 61 anos, então eu já uso um creme contra o envelhecimento da pele, que é um creme hidratante mas também dotado de um poder milagroso, que faz a pele de um homem da minha idade ficar igual a pele de um jovem, é o que dizem”, brincou Pedro.

O ator também ressaltou que o valor de produtos para a pele são caros e pontuou como necessidade pública.

“Caríssimo. Negócio de cuidado com a pele é um negócio que tem que fazer uma economia. Me sinto na obrigação de alertar. Os produtos são mesmo muito caros”, reforçou. “Deveria fazer parte da medicina pública que as pessoas tivessem algum tipo de apoio para cuidar da pele, principalmente o protetor solar. Parece que o protetor solar, como também me ensinou a Mabel, também é muito importante para todo dia”, finalizou.

