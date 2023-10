O ator Pedro Neschling se casou nesta quinta-feira, 26, em cerimônia civil discreta no Rio de Janeiro. Ele e a companheira, a chef de cozinha Nathalie Passos, trocaram votos em dia chuvoso na capital fluminense, na presença da família e dos cachorros do casal.

“Foi o sim mais bonito e honesto que eu já disse. E ouvi de volta”, disse o ator em uma publicação no Instagram. Na galeria de fotos, vários registros do casamento mostram os noivos felizes enquanto assinam documentos no cartório, comemoram com as mães e recebem os cumprimentos da juíza de paz. Veja as fotos abaixo.

O ator Pedro Neschling e a mulher, a chef de cozinha Nathalie Passos, posam para fotos do casamento acompanhados dos cães do casal Foto: Rafael Mollica/Reprodução Instagram/@pedroneschling

A atriz Lucelia Santos, mãe do ator com o maestro John Neschling, também participou da cerimônia e também compartilhou as fotos do casal nos stories da própria conta no Instagram.

A noiva foi suscinta no post na rede social. “O dia que a gente foi ali casar de papel passado”, escreveu Nathalie.

Pedro já foi mais generoso com as palavras e descreveu o momento. “O dia amanheceu com uma tempestade. Mas logo a aguaceira parou. Foi só pra lavar a alma e limpar os caminhos mesmo”, narrou.

“Tudo começou como um desejo pragmático de oficializar aquilo que a gente vive há anos no dia a dia, mas quando percebi que estava mesmo casando com a mulher que eu amo e divido a vida, meu coração disparou e encheu de alegria. Te amo demais, esposa”, completou Pedro.