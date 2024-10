‘Perdi todo o cabelo’, revela Gretchen ao aparecer sem prótese capilar; veja

Gretchen compartilha vídeo sem prótese capilar Foto: Luciana Oliveira/Instagram

Em suas redes sociais, Gretchen apareceu pela primeira vez sem prótese capilar. A rainha do rebolado foi ao Instagram para mostrar seu processo para cobrir a calvície. Segundo ela, as falhas no couro cabeludo ocorreram por uma soma de fatores, incluindo um corte químico.

PUBLICIDADE “Primeiro, eu tive um corte químico. Eu usava guanidina (creme alisante), aí fui num salão de beleza tingir. A pessoa não sabia e tingiu com um produto que não era compatível. Aí começou daí: perdi todo o cabelo”, contou Gretchen. Além do acidente capilar, a pandemia da COVID e um processo de reposição hormonal também contribuíram para a queda de cabelo. “Tudo juntou”, completou. Gretchen ainda revelou estar usando um novo produto (cujo nome não foi citado) que tem auxiliado no crescimento de cabelo. “O meu cabelo está voltando.”

Publicado na última quarta-feira (2), o vídeo mostra ainda o processo de aplicação da prótese capilar, feita em um salão em São Caetano do Sul, em São Paulo. Veja o vídeo abaixo: