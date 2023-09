‘Pessoas que me questionam não jogam’, diz ex-BBB que ganhou mais de 50 vezes na loteria

Nesta terça-feira, 12, a ex-BBB Paulinha Leite comentou as reações que recebeu após ter ganhado mais uma vez na loteria. No último domingo, 10, ela havia feito uma publicação mostrando um bilhete premiado da Lotofácil da Independência de quase R$ 3 milhões.

Ao todo, Paulinha afirma que já ganhou mais de 50 vezes na loteria. Ela possui uma empresa especializada em apostas, Unindo Sonhos, que organiza bolões. O prêmio de domingo foi dividido em 40 pessoas e cada uma recebeu mais de R$ 74,5 mil reais.

Em entrevista ao O Globo, a ex-BBB respondeu à desconfiança de alguns pelo alto número de vitórias. “Acho que as pessoas que me questionam não jogam. [...] Sei que é uma coisa bem difícil de acreditar. Mas essa é a verdade, então fazer o quê?”, declarou.

Ex-BBB Paulinha Leite já ganhou mais de 50 vezes na loteria e possui empresa que organiza bolões. Foto: Instagram/@paulinhaleittee/Reprodução

Paulinha contou que joga na loteria desde jovem e que se considera alguém de “muita sorte”, já que disse ter ganhado todas as provas de sorte do BBB 11. Natural de Boa Vista, em Roraima, ela fez parte do elenco da 11ª edição do programa e foi a 15ª eliminada.

A ex-BBB ainda revelou ter uma “estranha obsessão por números” e comentou que “loteria não tem fórmula exata”. “Os números aparecem para mim. Uso todas as estratégias possíveis, seguindo minha intuição para escolher aqueles que mais vejo durante o dia. [...] Escuto muita gente falando que queria ganhar, mas que nunca jogou. Aí fica difícil mesmo”, disse.

Ela contou que, inicialmente, sentia receio de compartilhar suas vitórias na loteria e que começou a trabalhar com isso como “uma brincadeira”. “Tento ser o mais transparente possível, porque hoje na internet há muitos golpes. Faço isso para as pessoas poderem ver que tudo é real”, afirmou.

Em uma entrevista ao E-investidor, do Estadão, no ano passado, Paulinha também falou sobre sua “sorte com números”. “A dica que dou para quem quer ganhar é acreditar na intuição. Só acredito e ganho”, comentou. Leia a matéria aqui.