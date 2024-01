Popó fala sobre ser o Chimarrão do ‘Masked Singer’: ‘Chorei de desespero’

Popó foi ao 'Mais Você' falar sobre sua participação no 'The Masked Singer Brasil' Foto: Reprodução de vídeo X/ @tvglobo

Eliminado do The Masked Singer Brasil no último domingo, 28, Popó tomou café com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda, 29, para falar sobre sua participação no programa. O ex-lutador comentou a experiência de ter se fantasiado com a roupa gigante de Chimarrão para soltar a voz, uma experiência nova para ele. Sua última apresentação foi da música Alma Gêmea, hit na voz de Fábio Jr.

Para Popó, cantar usando a fantasia foi um dos maiores desafios, especialmente pela sensação de claustrofobia, pois a roupa era fechada e quente. “Chorei de desespero”, disse o lutador, dizendo que, apesar da vasta experiência com os treinos, esse em específico foi “terrível”. Apesar disso, ele ressalta que foi um aprendizado inesquecível. “Foi gostoso. Faria tudo de novo”, revelou.