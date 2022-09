Post Malone deixa gorjeta de R$ 2,6 mil a barbeiro antes de subir ao palco do Rock In Rio

Antes de subir ao palco do Rock In Rio , no último sábado, 3, Post Malone fez questão de dar um trato no visual já em terras brasileiras. O rapper cortou o cabelo com o barbeiro conhecido como Baiano Barber, que foi presenteado pelo artista com uma bela gorjeta de US$ 500 (cerca de R$ 2,6 mil) após os serviços prestados.

“Acho que não caiu a ficha ainda que tive a oportunidade de atender esse cara. Humilde e simpático, Post Malone me pediu permissão para fumar enquanto era atendido, perguntou se eu não me incomodava, no final do atendimento me deixou uma baita gratificação no valor de US$ 500 dólares (R$ 2,6 mil)”, disse Baiano Barber no Instagram.

O profissional ainda aproveitou para agradecer as mensagens positivas dos fãs do rapper: “Obrigado, Post Malone, e todos os fãs dele espalhados pelo mundo, pelo carinho que tenho recebido! Não fazia ideia do quanto esse cara é amado pelo mundo inteiro, tenho recebido mensagens e comentários de fãs de vários lugares! Muito obrigado”.

Baiano vibrou com o trabalho realizado e com a apresentação de Post Malone no Rock In Rio. “Vocês estavam ansiosos, né? Eu também estava! Zerei a po*ra do Rock in Rio! Respeita o moleque que saiu lá de Vitória da Conquista, Bahia, sem nada e sem ninguém!!! Deus me prometeu, e ele está cumprindo! Acredite, só vai!”, finalizou.

