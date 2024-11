Preta Gil mostra remédios que toma para o tratamento do câncer; veja foto

Recentemente, ela revelou um dos sintomas que sente após as sessões de quimioterapia, administradas para o tratamento da doença. Também nos stories do Instagram, falou sobre a fadiga: “Consegui reagir depois de quatro dias de muita prostração, muita fadiga, muito cansaço, o que é absolutamente normal”, disse.

As sessões são realizadas no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A filha de Gilberto Gil retomou o tratamento oncológico após uma remissão de cerca de oito meses. Veja mais sobre o depoimento de Preta com relação aos sintomas que enfrenta aqui.