Preta Gil publica homenagem ao amigo Gominho nas redes sociais: ‘Sem largar minha mão um dia sequer’

Nesta terça-feira, 1º, Preta Gil compartilhou uma homenagem ao seu amigo Gominho nas redes sociais. A cantora escreveu um texto emocionado agradecendo o artista por ficar ao lado dela durante todo o processo de tratamento contra o câncer de intestino e nos momentos difíceis na vida pessoal.

A estrela ainda revelou que Gominho largou o emprego que tinha em Salvador, na Bahia, para cuidar da amiga. Ele atuava na Rádio Sua Salvador FM. “Eu sempre soube o valor da importância de termos verdadeiros amigos, mas só sabemos quem são os fiéis, na adversidade”, começou o texto.

“Ele é único e sei que todos os meus amigos fiéis se sentem representados através dele e o amam por ele estar ao meu lado nesses últimos 8 meses, sem largar minha mão nenhum dia sequer. Sim, ele largou o emprego que tinha em Salvador e veio se dedicar 100% a mim”, revelou.

Preta ainda comentou que se não fosse o suporte de Gominho e outros amigos que a apoiaram, ela não teria “suportado tanto dor”. “Ter um colo pra chorar, um sorriso pra iluminar meu dia, a força pra me levantar do chão literalmente, a paciência de ficar horas e horas em silêncio ao meu lado, tudo isso me emociona e me faz ser muito grata. Deus é tão perfeito, que me mandou esses anjos pra cuidarem de mim”, desabafou.

Gominho, por sua vez, também publicou um álbum de fotos com a cantora e escreveu: “A gente vive o presente de olho no futuro!!”

Quem é Gominho?

Vinícius Gomes da Costa, o Gominho, é amigo de longa data de Preta Gil. Os dois se conheceram em 2010 e chegaram a se encontrar em um show, onde Preta o convidou para dançar no palco. A partir dai, ambos estreitaram um laço de amizade e não se separaram mais.

Em 2013, os dois dividiram um apartamento na mansão da artista, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gominho tem um quarto separado para ele. Cantor, ele investiu na carreira musical sob incentivo de Preta, conforme revelou em entrevista à Quem.

Segundo ele, a artista ofereceu a “oportunidade de cantar”. Em março deste ano, por exemplo, Gominho lançou o álbum “A nova ordem astral do som, volume 1″. Também em 2013, Gominho participou da 6ª edição do reality show A Fazenda, da TV Record, e ficou conhecido a partir do programa.