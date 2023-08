Príncipe William serve hambúrgueres em food truck e surpreende clientes; assista ao vídeo

Clientes de um food truck no sul da cidade de Londres, na Inglaterra, foram supreendidos ao se depararem com o príncipe William servindo hambúrgueres ecologicamente corretos.

Em um vídeo divulgado no último domingo, 30, no YouTube, o integrante da família real britânica distribuiu Earthshot Burgers para ressaltar o trabalho dos vencedores de 2022 do Prêmio Earthshot, que ele criou para ajudar a desenvolver soluções para os principais problemas ambientais.

Ao se juntar aos fundadores do canal Sorted Food, que avalia utensílios de cozinha e compartilha receitas, o objetivo de William era promover o perfil e o trabalho de três vencedores anteriores da competição.

“A caixa em que você está prestes a comer é construída por uma empresa chamada Notpla e não há plástico envolvido, eles criaram um revestimento de algas marinhas”, disse o monarca aos clientes.

E continuou: “Os ingredientes dentro do hambúrguer são cultivados em uma estufa na Índia de uma empresa chamada Kheyti e, por último, mas não menos importante, a maneira como os cozinhamos foi em uma coisa chamada Mukuru Clean Stoves, projetada por uma senhora no Quênia que surgiu com o conceito de reduzir a poluição do ar”.

O herdeiro do trono britânico distribuiu Earthshot Burgers para destacar o trabalho dos vencedores do ano passado do 'Prêmio Earthshot' Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Sorted Food

Sobre o ‘Earthshot Prize’

A premiação anual de inovação vegana e visão ambiental foi criada pelo herdeiro do trono britânico. Ao explicar o projeto, o príncipe afirmou que a iniciativa surgiu há alguns anos, quando ainda tinha cabelo.

“Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Earthshot Prize, mas é uma iniciativa que comecei há cerca de dois anos, embora tenha levado cerca de quatro anos para ser feito, eu tinha cabelo quando começou. Ele foi concebido como um prêmio ambiental para lidar com os maiores problemas ambientais do mundo”, explicou WIlliam.