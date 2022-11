Projota e esposa anunciam que serão pais pela segunda vez: ‘Estamos grávidos’

Publicidade

O músico Projota, de 36 anos, e a mulher, Tâmara Contro, conhecida como Tamy Contro, anunciam, neste sábado, 26, que serão pais pela segunda vez - a primogênita deles, Marieva, é de 2020.

O casal aproveita o momento para revelar o sexo e o nome do bebê que esperam. “Estamos grávidos! Com muita alegria, a gente vem compartilhar com vocês que Marieva foi promovida a irmã mais velha, e nosso Otto já está a caminho”, escreve Projota e Tamy em uma publicação conjunta na rede social.

Leia também Ryan Reynolds dança e reação de Blake Lively viraliza: ‘Pode engravidar já estando grávida?’

Projota e a esposa, Tamy Contro, esperam pelo segundo filho do casal Foto: Instagram/@tamycontro

Ex-participante do Big Brother Brasil, da Rede Globo, Projota recebe comentários de antigos colegas de confinamento. “Parabéns”, escreve Gil do Vigor. “Eita! Que delícia! Parabéns seus lindos”, diz Sarah Andrade.

Outros seguidores também comemoram a notícia no post. “Nossos babies vão nascer bem perto”, entrega uma pessoa. “Já imagina a cara linda que essa criança vai ter”, afirma outra.

Veja:

Continua após a publicidade