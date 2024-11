Quarto luxuoso da filha de Neymar tem piscina de bolinhas e penteadeira; veja fotos

Bruna Biancardi detalha quarto de Mavie Foto: @brunabiancardi via Instagram

Bruna Biancardi mostrou o quarto da filha Mavie em seus stories do Instagram, na quarta-feira, 6. O cômodo faz parte da nova mansão da influenciadora com Neymar na Arábia Saudita, já que ele atualmente joga pelo Al-Hilal.

Ela começa detalhando algumas partes do quarto, que conta com um sofá e um painel pintado, na temática das “princesas”. O painel possui casinhas de passarinhos e libélulas pintados em um jardim, ao lado de um sofá com televisão.

Painel tem pinturas de pássaros e jardim Foto: @bruncabiancardi via Instagram

À direita, é possível ver uma pequena área com uma penteadeira e acessórios para pintura, ao lado de uma piscina com bolinhas brancas, revestida no mesmo tecido do chão. Logo depois fica a cama de Mavie, adornada com uma casinha em madeira.

Bruna Biancardi mostra quarto da Mavie Foto: @brunabiancardi via Instagram

Casa da família está localizada na Arábia Saudita Foto: @brunabiancardi via Instagram

Em outra parte do quarto, há um mini mercadinho, com uma “mesa de chá” e itens de supermercado. Também há um armário separado para as fantasias da menina.

Quarto conta com mercadinho e penteadeira Foto: @brunabiancardi via Instagram

Cômodo tem área separada para as fantasias de Mavie Foto: @brunabiancardi via Instagram

Ao fim do quarto, uma pequena escada leva para o armário de Mavie, que também tem um espelho com luzes.