Quem é a avó brasileira de Mia Goth, também atriz? Protagonista de ‘MaXXXine’ fala em ‘saudades’

Maria Gladys ficou marcada pelo grande público por sua atuação em diversas novelas ao longo das décadas, como Vale Tudo, Brega e Chique, Top Model, Fera Ferida, Corpo Dourado, Negócio da China e Aquele Beijo, além de produções de Miguel Falabella, como A Lua Me Disse, Sexo e As Negas e Pé Na Cova.

Natural do Rio de Janeiro, ela foi considerada musa do cinema marginal nas décadas de 1960 e 1970, tendo estrelado filmes como Todas as Mulheres do Mundo (1966), Sem Essa, Aranha (1970) e O Donzelo (1971).