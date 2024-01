Mia Goth, atriz conhecida por filmes como Pearl e Ninfomaníaca, foi acusada de chutar propositalmente a cabeça de um figurante durante as gravações do longa MaXXXine (continução de Pearl e o capítulo final da trilogia X, de Ti West). O Estadão buscou contato com a atriz a respeito do caso, mas ainda não obteve retorno.

De acordo com informações da revista Variety, o caso teria ocorrido em abril de 2022, quando o figurante James Hunter teria sofrido a agressão. Atualmente ele processa a atriz na Justiça.

Mia Goth (à esquerda) e Halsey em cena de 'MaXXXine' Foto: Twitter/A24

Quem é Mia Goth

Atualmente aos 30 anos de idade, a atriz nasceu em Londres, no Reino Unido, em 25 de outubro de 1993. “Eu não sei o que eu estaria fazendo se não fosse atriz. Cresci com a minha mãe, que era garçonete no sudeste de Londres. Vim de um lar de mãe solo. Atuar me permitiu ter uma vida incrível”, afirmou em entrevista ao Los Angeles Times em 2022.

A atriz é especialmente conhecida por seu papel como as personagens Maxine e Pearl na trilogia X, mas teve seu primeiro destaque no filme Ninfomaníaca, de Lars Von Trier. Posteriormente, também atuou em diversos filmes, principalmente de terror, como Everest, A Cure For Wellness, o remake de Suspiria e Emma.

Neta de Maria Gladys

Continua após a publicidade

Mia Goth é neta da brasileira Maria Gladys, conhecida atriz de TV, cinema e teatro. Em uma entrevista à Cultured Magazine, a britânica relata: “Minha avó brasileira, que também era uma atriz no Brasil [é uma das minhas grandes inspirações]. Ela teve uma vida incrível e passou por muita coisa, sempre me encorajou a expandir meu universo o quanto que eu pudesse. Ela é maravilhosa.”

Atriz Maria Glady interpretando personagem da novela 'Salsa e Merengue', em 1997 Foto: Rede Globo

Aos 84 anos, Maria Gladys foi considerada ‘musa’ do cinema marginal nas décadas de 1960 e 1970, e também ficou marcada pelo grande público por atuação em diversas novelas ao longo das décadas, como Vale Tudo, Brega e Chique, Top Model, Fera Ferida, Corpo Dourado, Negócio da China e Aquele Beijo, além de produções de Miguel Falabella, como A Lua Me Disse, Sexo e As Negas e Pé Na Cova.

Em entrevista à Folha, em 2023, a atriz comentou a ‘descoberta’ do parentesco pelos usuários de redes sociais: “Isso é maravilhoso, para mim, para ela, para a família toda. Fico muito feliz em saber disso. Quem sabe pode me render convites para atuar”.

Casada com Shia LaBeouf

Shia LaBeouf posa na estreia de 'Honey Boy' durante o Festival de Cinema de Sundance Foto: Danny Moloshok / Invision / AP

É casada com o também ator Shia LaBeouf, desde 2016. Os dois se conheceram durante as gravações de Ninfomaníaca: Volume 2, em julho de 2015, e oficializaram a união em Las Vegas em 10 de outubro de 2016.

Continua após a publicidade