Quem é Lygia Fazio, que morreu aos 40 anos após AVC causado por complicações com silicone e PMMA

A jornalista, modelo e influencer Lygia Fazio morreu nesta quarta-feira, aos 40 anos. Há três semanas ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em função de complicações causadas pela aplicação de silicone industrial e PMMA no bumbum.

Influencer Lygia Fazio tinha mais de 940 mil seguidores no Instagram Foto: Reprodução/Instagram/@lygiafazio

A morte foi divulgada no Instagram da jornalista, que vinha sendo atualizado pelo irmão dela, George. “Infelizmente nossa guerreira fez a passagem. Agradecemos mais uma vez todo o apoio”, escreveu em um story. Na sequência, ele informou os dados do velório, que ocorre nesta quinta-feira (1), em Taboão da Serra (SP).

Entre 2021 e 2022 ela ficou internada por mais de 100 dias para retirada do material, cerca de 3kg do produto implantados anos antes. O PMMA é o polimetilmetacrilato, também conhecido como metacril ou bioplastia. O contúdo havia começado a espalhar pelo corpo da modelo, chegando a provocar tromboses e embolia pulmonar.

“Até quando esses médicos assassinos vão colocar PPMA nas pessoas? Isso é crime. Tem que ser proibido. Descanse em paz, Lygia”, escreveu a apresentadora Flávia Noronha em story, lamentando a morte da influencer.

Lygia, que tem mais de 940 mil seguidores no Instagram, já foi assistente de palco de Marcos Mion, no antigo programa Legendários. E trabalhou também com outros apresentadores, como Celso Portiolli.

De acordo com entrevista dela ao programa TV Fama, o marido a impediu em 2017 de desfilar no carnaval como musa da Grande Rio. A influenciadora também tentou carreira política.

Continua após a publicidade

Em 2022, Lygia lançou candidatura pelo Progressistas a deputada estadual por São Paulo, mas não foi eleita. Conforme a Justiça Eleitoral, ela teve 330 votos e figurava como suplente.