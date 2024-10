Quem é Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro que inicia tratamento contra câncer raro?

A modelo e apresentadora Vera Viel revelou publicamente ter sido diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer. Desde a revelação, na quinta, 11, ela e o marido Rodrigo Faro têm compartilhado mensagens de otimismo e esperança com relação ao tratamento.

Já na sexta-feira, 11, Vera Viel foi submetida a uma cirurgia para a retirada do tumor maligno na coxa esquerda. No dia seguinte, reencontrou as filhas no Hospital Albert Einstein e celebrou seus 49 anos, com bolo, carinho, agradecimento público pelo apoio e mensagem de fé: “Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação”, ela escreveu.

Natural de Vinhedo, no interior de São Paulo, Vera está com o apresentador desde 1997, quando o casal começou a namorar. O noivado veio em 2000, seguido do casamento em 2003. Juntos, são pais de três filhas: Clara, 19; Maria, 16; e Helena, 11.

Vera Viel trabalhou como modelo e apresentadora de TV Foto: @veraviel via Instagram

Qual é o tumor de Vera Viel?

PUBLICIDADE Vera Viel tem um sarcoma sinovial. Seu tumor foi localizado em sua coxa esquerda. O sarcoma é considerado um tipo raro de câncer, de acordo com a rádio-oncologista Maria Letícia Gobo Silva, líder do Centro de Referência em Sarcomas e Tumores Ósseos do A.C.Camargo Cancer Center. A médica explica que existem cerca de 80 subtipos de sarcoma, que correspondem a apenas 1% dos casos de câncer. O termo “sinovial” se refere ao tumor que se desenvolve nos tecidos moles, sendo mais comum nos membros inferiores e braços, especialmente perto de articulações, embora possa surgir em qualquer parte do corpo. Confira mais informações sobre a doença.

Como foi a cirurgia de Vera Viel?

Rodrigo Faro atualiza o estado de saúde da mulher, Vera Viel Foto: @rodrigofaro via Instagram

Logo após anunciar o diagnóstico, Vera Viel foi submetida a uma cirurgia na sexta-feira, 11. Segundo o boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, a “cirurgia de retirada de sarcoma sinovial localizado na coxa esquerda” ocorreu “sem intercorrências”. O documento, assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique (cardiologista), Reynaldo Jesus Garcia Filho (ortopedista), Roberto Carmagnani Pestana (oncologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico do hospital), acrescenta: “A paciente encontra-se clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório.”

Quem é Vera Viel?

Vera Viel iniciou sua carreira como modelo em 1993, aos 17 anos, participando do concurso Garota Verão Vivo, da Rede Bandeirantes, que deu impulso à sua trajetória. Ao longo dos anos, trabalhou em desfiles, campanhas e comerciais de TV ao redor do mundo. Foi justamente em um comercial, em 13 de maio de 1997, que conheceu o futuro marido, o apresentador Rodrigo Faro.

Nas redes sociais, Vera relembrou o momento especial: “Lembro bem daquele dia 13 de maio de 1997, estava feliz por ter sido aprovada para mais um comercial. O ponto de encontro era às 5h30 da manhã, na produtora, para gravarmos na Marina do Guarujá”, escreveu.

Ela ainda contou que o destino já estava traçado: “Foi nesse dia que Deus preparou tudo. Eu conheci o homem da minha vida. Três modelos fariam par com três atores, e eles escolheram a mim com o Rodrigo”.

Desde então, os dois não se separaram: “No fim do dia de gravação, ele me disse: ‘Você será a mãe dos meus filhos!’ Parece um conto de fadas, mas é real. Já se passaram 26 anos e temos três filhas”, relembrou a apresentadora.

Vera continuou a carreira de modelo até 2005. Após o nascimento das filhas, seguiu os passos de Rodrigo e começou sua trajetória como apresentadora.

Ela trabalhou no Programa Amaury Jr., na RedeTV!, de 2010 a 2011. No ano seguinte, assumiu o comando do Zapping, na Record News, onde apresentou notícias do mundo das celebridades e entretenimento até o término do programa, em 2021.