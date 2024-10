Sarcoma sinovial: entenda a doença de Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro

A modelo Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, anunciou nas redes sociais que está em tratamento contra um sarcoma sinovial. No caso dela, o tumor maligno está localizado na coxa esquerda.

A influenciadora passará por uma cirurgia nesta sexta-feira (11), véspera do seu aniversário. “Vou comemorar no hospital com a certeza absoluta da minha cura”, escreveu.

Vera Viel e Rodrigo Faro Foto: Instagram/@rodrigofaro

PUBLICIDADE O sarcoma é um tipo de câncer considerado raro, segundo a rádio-oncologista Maria Letícia Gobo Silva, líder do Centro de Referência em Sarcomas e Tumores Ósseos do A.C.Camargo Cancer Center. Ela afirma que os 80 subtipos de sarcomas representam cerca de 1% de todos os casos de câncer. O termo “sinovial” é usado quando o tumor cresce em tecidos moles. Conforme a especialista, ele costuma ser mais comum nos membros inferiores e nos braços, próximo a articulações, mas pode ocorrer em todo o corpo.

“O nódulo pode surgir em qualquer local, se originando de qualquer tecido, seja gorduroso, muscular, nervoso, vascular ou conectivo”, diz Maria Letícia.

Não há causas conhecidas. Também não há prevalência de casos por sexo ou idade, contudo, ser portador de uma síndrome genética é considerado um fator de risco.

No caso do sarcoma sinovial em membros, a maneira mais comum de detectá-los é sentindo um tipo de caroço no local. Ao sentir qualquer nódulo, em qualquer parte do corpo, a recomendação é procurar um especialista.

Publicidade

Além disso, como esse tipo de sarcoma também pode acontecer internamente, no abdômen ou no tórax, por exemplo, ele pode ser detectado em exames de imagem de rotina, como ultrassom.

“Por ser raro, nós não temos uma recomendação oficial como a do câncer de mama, de fazer rastreio após certa idade, então a investigação começa a surgir de uma queixa inicial de nódulo”, afirma Maria Leticia.

Sarcoma sinovial tem cura?

Assim como outros tipos de câncer, o tratamento precoce é sempre a melhor opção. A depender do tamanho e da localização, o sarcoma sinovial costuma ser tratado com cirurgia de remoção associada a outras medidas.

“Até as décadas de 70 e 80, não sabíamos retirar apenas o tumor, então todo sarcoma sinovial de perna significava uma amputação”, lembra a médica.

Atualmente, não é necessário retirar o membro: a técnica de cirurgia atinge apenas o nódulo e abre margens amplas para garantir a extração.

A rádio-oncologista acrescenta que, por não ser tão comum, caso o diagnóstico seja confirmado, o ideal é buscar uma clínica ou hospital que tenha histórico do tratamento de sarcomas.

Cleydson Santos, oncologista clínico e coordenador do serviço de oncologia do Hospital Mater Dei Salvador, ressalta que, principalmente quando a doença é descoberta em fases mais tardias, existe risco de metástase, ou seja, da unidade cancerígena se dividir e atingir outros órgãos.

Publicidade

“Quando não há metástase, existe uma chance de cura muito boa. Mesmo quanto tem, se essa metástase for passível de cirurgia, como uma metástase isolada, ainda existe uma chance de cura, embora seja menor”, desenha.