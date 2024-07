Rafaella Justus homenageia avó, Helô Pinheiro, com foto de quando era bebê; veja

Rafaella Justus Foto: Instagram Rafaella Justus

Rafaella Justus prestou homenagem a Helô Pinheiro neste domingo, 7. Ela publicou uma foto de quando era bebê ao lado da avó, que comemorou o aniversário de 81 anos.

“Seu dia, vovó, minha grande inspiração, a mulher que eu sempre admirei e vou sempre admirar. Conta comigo para tudo sempre! Te amo muito”, declarou a adolescente, que está se preparando para a festa de 15 anos. Veja abaixo:

Rafaella Justus em homenagem à avó, Helô Pinheiro Foto: Reprodução Instagram / @ra

Em abril, a jovem passou por uma rinoplastia e mostrou o resultado nas redes sociais (veja aqui). A jovem chegou a compartilhar as expectativas para a cirurgia. “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off durante esses dias. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, escreveu.