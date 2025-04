Maranta: Como cuidar? Onde deixar? Tudo o que você precisa saber sobre a planta rezadeira

Maranta bigode de gato (encontrada também pelo nome científico Maranta leuconeura var. erythroneura). Foto: Adobe Stock

Maranta é o termo genérico usado para se referir às plantas da família Marantaceae, que apresenta enorme variedade de espécies. Opção excelente para decoração de ambientes, elas são consideradas plantas ornamentais por conta das folhas exuberantes, com padrões, cores e texturas diversas. Além disso, são fáceis de cuidar e vão bem em ambientes internos.

PUBLICIDADE As marantas são nativas de regiões tropicais e subtropicais da América, África e Ásia, e, no Brasil, podemos encontrar por volta de 200 espécies dessas plantas, principalmente na região Norte e na faixa litorânea do Sudeste. A botânica convencionou em dividi-las em 5 grupos: Maranta, Phrynium, Calathea, Myrosma e Donax. No mercado, as marantas do gênero Calathea e Maranta são as mais encontradas. A seguir, confira tudo o que você precisa saber sobre a maranta:

Por que a maranta enrola as folhas?

A maranta é uma planta rezadeira, ou prayer plant. O nome se dá porque ela se move diariamente, abrindo as folhas durante o dia e fechando à noite, como se imitasse o gesto de uma oração. Esse movimento é conhecido como nictinastia, um mecanismo de adaptação para otimizar a absorção de luz e regular a transpiração.

Qual o significado da maranta?

Por conta dessa movimentação incomum das folhas - e, claro, pelo nome - algumas pessoas acreditam que as plantas rezadeiras trazem boas energias para o lar, como um amuleto de proteção. Sob esse viés espiritual, a maranta simboliza ainda harmonia, paz e tranquilidade. Ela também tem propriedades curativas anti-inflamatórias, antioxidantes e calmantes.

Maranta purifica o ar?

Sim, a maranta é uma das plantas conhecidas por purificar o ar, funcionando bem em ambientes internos. Ela remove poluentes e melhora a qualidade do ar.

Quais são os tipos de maranta?

As várias espécies dessa planta possuem cada uma seu charme particular, com folhas em padrões e cores diversas - fica até difícil escolher. Confira as rezadeiras mais conhecidas e procuradas:

Maranta-pavão (Calathea Makoyana) : nativa do Brasil, tem folhas verde-escuras em formato oval, desenhadas com linhas de tons mais claros.

: nativa do Brasil, tem folhas verde-escuras em formato oval, desenhadas com linhas de tons mais claros. Maranta bigode de gato (Maranta leuconeura var. erythroneura): apresenta nervuras em tons de vermelho e roxo, que compõem um belo desenho.

apresenta nervuras em tons de vermelho e roxo, que compõem um belo desenho. Maranta barriga de sapo (Maranta leuconeura var. kerchoveana): as folhas são mais claras e com manchas verde-escuras que, como o nome indica, lembram a estampa da barriga do anfíbio.

as folhas são mais claras e com manchas verde-escuras que, como o nome indica, lembram a estampa da barriga do anfíbio. Calathea orbifolia : também conhecida como calatéia melancia, tem folhas grandes e redondas, com listra prateadas.

: também conhecida como calatéia melancia, tem folhas grandes e redondas, com listra prateadas. Maranta Burle-Marx: apresenta folhas ovais em verde-claro com padronagem verde-escuro - parece ter sido pintada à mão.

Maranta-pavão e calathea orbifolia, duas espécies da família Marantaceae. Foto: Adobe Stock

Maranta charuto (Calathea lutea): se diferencia pelas folhas grandes e largas, com textura em nervuras; pode chegar à altura de 2 a 4 metros.

se diferencia pelas folhas grandes e largas, com textura em nervuras; pode chegar à altura de 2 a 4 metros. Maranta tricolor (Calathea triostar): com folhas alongadas, mistura ao verde-escuro tons de rosa claro e vermelho.

com folhas alongadas, mistura ao verde-escuro tons de rosa claro e vermelho. Maranta zebra (Calathea zebrina): apresenta folhas alongadas com padrões zebrados, em listras verde-escuras e verde-claras, e aspecto aveludado.

apresenta folhas alongadas com padrões zebrados, em listras verde-escuras e verde-claras, e aspecto aveludado. Maranta riscada (Calathea ornata): tem folhas grandes, ovais e verde-escuras, marcadas por linhas brancas ou rosadas que lembram riscos feitos com pincel.

tem folhas grandes, ovais e verde-escuras, marcadas por linhas brancas ou rosadas que lembram riscos feitos com pincel. Maranta-cascavel (Goeppertia insignis): suas folhas têm formato de espada, são brilhantes, longas, com bordas levemente onduladas, e mesclam verde-claro e escuro, com a parte inferior arroxeada.

A elegante Calathea ornata, com folhas em padrões que parecem ter sido pintados à mão. Foto: Adobe Stock

Onde colocar a maranta? Sol ou sombra?

As plantas rezadeiras preferem ambientes com luz indireta ou meia-sombra. Escolha locais próximos de janelas ou varandas de casas e apartamentos, onde a maranta receba luz abundante mas não seja atingida diretamente pelo sol - o que pode queimar as belas folhas.

Como cuidar da maranta? Quantas vezes regar?

Seja qual for o exemplar escolhido, os cuidados básicos são os mesmos. Por ser uma planta de origem tropical, a maranta é considerada simples de se manter. Regas: A frequência varia de acordo com a época do ano, a umidade e a temperatura do ambiente. Em média, a recomendação é regar de 2 a 3 vezes por semana no calor e de 1 a 2 vezes no frio. O segredo é verificar com os dedos a situação do solo, que, para as marantas, deve estar úmido, mas nunca encharcado.

A frequência varia de acordo com a época do ano, a umidade e a temperatura do ambiente. Em média, a recomendação é regar de 2 a 3 vezes por semana no calor e de 1 a 2 vezes no frio. O segredo é verificar com os dedos a situação do solo, que, para as marantas, deve estar úmido, mas nunca encharcado. Adubação: Pode ser feita com foco no período de crescimento ativo da planta, que geralmente é na primavera e no verão. Utilize húmus de minhoca ou adubo líquido. Coloque-a em um vaso que misture terra, areia e húmus ou esterco.

Pode ser feita com foco no período de crescimento ativo da planta, que geralmente é na primavera e no verão. Utilize húmus de minhoca ou adubo líquido. Coloque-a em um vaso que misture terra, areia e húmus ou esterco. Temperatura: Por ser uma planta tropical, a maranta tem preferência por temperaturas entre 18°C e 24°C. Em lugares de climas mais frios, proteja a planta e evite que ela esteja vulnerável a correntes de ar.

Maranta tricolor (Calathea triostar), com tons de rosa misturados ao verde-escuro. Foto: Andriana Syvanych Adobe Stock

Maranta é tóxica?

Não, a maranta não é tóxica e é uma opção segura para se ter em casa caso você tenha animais de estimação, como gatos e cachorros. Ou seja, é pet friendly.

Por que a maranta fica amarela?

Folhas amareladas e/ou murchas podem indicar falta de água. Por outro lado, as manchas marrons denunciam o excesso de água, o que pode levar ao apodrecimento da raiz. Atente-se à umidade do solo antes de realizar as regas, verificando com os dedos. Se as folhas estiverem murchas e com pontos secos ou até queimados isso pode significar que a plantinha foi exposta a mais luz do que deveria.