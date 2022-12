RBD: Alfonso Herrera ‘culpado’ pelo fim da banda, namoros e brigas; veja 8 curiosidades do grupo

A banda RBD anunciava seu fim há 14 anos, com Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez e Alfonso Herrera, seguindo caminhos diferentes. Com o último show anunciado em 2008, um possível reencontro deles pode acontecer em 2023, depois que os integrantes - menos Herrera - alteraram suas fotos de perfil nas redes sociais da conta pessoal para uma com o logo da banda. Porém, o que levou ao fim do Rebelde?

RBD: Alfonso Herrera ‘culpado’ pelo fim da banda, namoros e brigas; veja X curiosidades do grupo Foto: Arquivo/rbdfotos.org

Leia também RBD: veja o antes e depois dos integrantes da banda

O Estadão listou 8 curiosidades sobre o RBD, relembrando desde o surgimento, os namoros entre os integrantes, como estão os protagonistas hoje, os reencontros e quem decidiu acabar com a banda. Leia abaixo.

1. Quando surgiu o RBD?

O RBD surgiu da novela mexicana Rebelde, que teve três temporadas, entre 2005 e 2006, produzida pela Televisa e exibida originalmente pelo canal Las Estrellas. No Brasil, o SBT foi o responsável por trazer os episódios. Houve ainda uma versão brasileira da novela, na Rede Record, com Mel Fronckowiak, Micael Borges, Lua Blanco, Chay Suede, Sophia Abrahão e Arthur Aguiar.

RBD durante apresentação no Miss Universo 2007. Foto: REUTERS/Andrew Winning

2. Quando aconteceu o último show do RBD?

A chamada Turnê do Adeus passou por países como Brasil, Bolívia, Argentina, Equador, Estados Unidos, Peru, Chile, Eslovênia e Sérvia. A última apresentação ocorreu em 21 de dezembro de 2008, em Madrid, na Espanha.

3. O RBD já se reuniu de novo?

Em 2020, o grupo se reuniu novamente e lançou o single ‘Siempre He Estado Aquí’, para promover o show virtual ‘Ser O Parecer: The Global Virtual Union’. A live ocorreu no dia 26 de dezembro de 2020, durante a pandemia da covid-19, e ficou marcada como a primeira apresentação do grupo após a separação.

Em 2021, foi lançado o álbum ao vivo que leva o mesmo nome do concerto. Alfonso Herrera e Dulce María não participaram desses projetos, alegando questões pessoais.

Em outubro deste ano houve a reunião dos ex-colegas de elenco no casamento da atriz Maite Perroni com o produtor de televisão Andrés Tovar. Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann, que protagonizaram a novela ao lado da artista, compareceram à cerimônia. Além do elenco principal, Angelique Boyer, que interpretou Vicky, também marcou presença e curtiu com os amigos.

Elenco de RBD no casamento de Maite Perroni Foto: Instagram/@anahi

Continua após a publicidade

4. Namoro entre os integrantes do RBD

Dulce Maria e Alfonso Herrera foram namorados na vida real. O romance entre os atores começou em 2002, durante as gravações de outra produção, Clase 406, e durou até 2005.

“Todas as meninas queriam estar com eles. Íamos a qualquer país e eles podiam escolher, sabe? [...] Não éramos mais namorados, mas obviamente é muito difícil terminar uma relação sem ter espaço para o sofrimento”, disse a atriz em entrevista ao programa En compañia de..., exibido em 2015.

RBD: Alfonso Herrera 'culpado' pelo fim da banda, namoros e brigas; veja X curiosidades do grupo Foto: RBD/Divulgação

Outros romances que acontecerem enquanto a novela estava no ar foram entre Anahi e Christopher von Uckermann, eles estiveram juntos por quase um ano e Maite Perroni também manteve um relacionamento com Guido Larris, baixista da banda.

5. O RBD vai voltar?

Os integrantes do RBD publicaram um vídeo do grupo com a legenda “Soy Rebelde!!!”, no Instagram e Twitter das contas pessoais e da banda anunciando a criação de um novo site após rumores de uma possível turnê da banda mexicana. No entanto, a página de Alfonso Herrera, continua inalterada - dando a entender que ele não fará parte desse possível reencontro.

Continua após a publicidade

Ao clicar no endereço, aparece o dia 19 de janeiro de 2023 com contagem regressiva. Também há campos para inserção de dados como nome, e-mail e cidade. No entanto, o motivo da divulgação do site e data permanece um mistério.

6. Como estão os integrantes do RBD hoje?

Anahi, a Mia

Anahi, 39 anos, é mãe de dois filhos, Manuel e Emiliano, frutos do casamento da artista com Manuel Velasco Coello, ex-governador do Estado de Chiapas, no México.

Anahi em 2006 e 2022 Foto: DIDA SAMPAIO/AE/@anahi/Instagram

Em janeiro, ela voltou para a música com o single Latidos, escrito para seu primogênito. Seu último álbum foi em 2016, Inesperado. Em 2020 ela anunciou o lançamento da sua linha de maquiagem, An Makeup.

Continua após a publicidade

Alfonso Herrera, o Miguel

Alfonso Herrera, 39 anos, após o fim da novela adolescente, deixou a carreira musical e fez algumas novelas e filmes, dentre eles La Dictadura Perfecta, em 2014, que conquistou uma das maiores bilheterias de cinemas do México. Depois, estreou na série da Netflix, Sense 8, onde ficou de 2015 a 2018.

Alfonso Herrera em 2006 e 2022 Foto: REUTERS/Max Morse/@ponchohd/Instagram

Esteve presente também na série O Exorcista e integrou o elenco de Queen of the South. Já em 2020 protagonizou o filme El Baile de los 41 e recebeu o Prêmio Ariel de Melhor Ator. E esse ano integrou a quarta e última temporada da série norte-americana Ozark.

Dulce Maria, a Roberta

Dulce Maria, 37 anos, seguiu na carreira musical e lançou quatro álbuns desde o fim da novela: Extranjera, em 2010 e Extranjera: Segunda Parte, em 2011, Sin fronteras, em 2014, DM, em 2017, e seu último trabalho foi em 2021, com o lançamento de Origen.

Dulce Maria em 2006 e 2022 Foto: DIDA SAMPAIO/AE/@eslamascara/Twitter

Continua após a publicidade

Fez parcerias musicais, inclusive, com artistas brasileiros: em Ela Tá Movimentando, com Kevin O Chris e Amigos con derechos, com Marília Mendonça. A artista também é casada com Paco Alvarez e mãe de uma menina, Maria Paula, que nasceu no fim de 2020.

Christopher Uckermann, o Diego

Christopher Uckermann, 36 anos, continuou investindo na sua carreira de cantor e ator com o fim de Rebeldes. Em 2010, foi convidado a participar da série Kdabra, da FOX, e também lançou seu primeiro disco solo, Somos, realizando a turnê no ano seguinte e, inclusive, passando pelo Brasil para promover seu novo trabalho musical.

Christopher Uckermann em 2006 e 2022 Foto: REUTERS/Max Morse/@christopheruck/Twitter

Em 2015, lançou um EP, Revolutionary Love e, no ano seguinte, gravou a série 2091. E, em 2017, também fez o lançamento de outro trabalho musical, o EP La revolución de los ciegos. Esteve presente na série da Netflix Diablero e nos filmes Casi Una Gran Estafa, El Hubiera Existe, Cómo Cortar a Tu Patán e Como Superar um Fora. Já em 2020 deu sequência em mais um trabalho musical com o EP Sutil Universo.

Maite Perroni, a Lupita

Maite Perroni, 39 anos, se casou em outubro deste ano com o produtor de televisão Andrés Trovar e, desde o fim do RBD, esteve presente também em outras novelas entre 2008 e 2017, como Cuidado con el Ángel, Mi Pecado, Triundo del Amor, Cachito de Cielo, La Gata, Antes Muerta que Lichita e Papá a Toda Madre, esse último trabalho tendo rendido o prêmio TV y Novelas de Melhor Atriz.

Continua após a publicidade

Maite Perroni em 2009 e 2022 Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/@maiteperroni/Instagram

Em séries, esteve presente no sitcom El Juego de las Llaves e com destaque para sua protagonista na série da Netflix Desejo Sombrio. Na música, em 2013, lançou seu álbum solo de estreia, Eclipse de luna e, em 2016, seu EP Love.

Christian Chávez, o Giovanni

Christian Chávez, 39 anos, continuou na carreira musical e, em 2010, lançou seu primeiro trabalho solo, Almas transparentes. Em 2012, lançou o projeto Esencial e, em 2018, o EP Conectado, com participação dos artistas brasileiros Lexa, Gustavo Mioto e Li Martins, do Rouge.

Christian Chávez em 2006 e 2022 Foto: REUTERS/Max Morse/@christianchavezreal/Instagram

Seus outros trabalhos focados em atuação foram na novela Despertar Contigo, em 2016, na série Rosario Tijeras e na novela Like, em 2018. Na Amazon Prime estrelou a série La Bandida em 2018 e, nos cinemas, em 2019, esteve no longa En las Buenas y en Las Malas. Em 2020, esteve na série da Netflix A Casa das Flores e na última temporada da série Run Coyote Run. Em 2021 fez uma participação especial em Mãe Só Tem Duas, também da Netflix e esteve na novela La Suerte de Loli.

7. Quem foi o responsável pelo fim do RBD?

Continua após a publicidade

Em abril de 2018, durante entrevista ao programa En La Luna, divulgado no canal do YouTube do apresentador Jesús Guzmán, Alfonso Herrera admitiu que foi quem escolheu seguir outro caminho artístico, refletindo diretamente na separação do RBD.

“Eu queria fazer outras coisas, como atuar. [...] Tínhamos um acordo: se um dos músicos decidisse sair, o grupo acabaria. Isso foi respeitado, felizmente”, disse o ator, que revelou que “Christopher [Uckermann] também queria fazer outras coisas e Maite [Perroni] já estava fazendo novela enquanto o grupo estava em turnê”. Segundo ele, “cada um já estava começando a entrar em novos projetos”.

8. Ouça as músicas mais conhecidas do RBD

O Spotify tem uma playlist com as músicas mais ouvidas pelos fãs da banda - e entre elas estão Siempre He Estado Aquí, Sálvame, Solo quédate en silencio, Rebelde e Nuestro Amor.