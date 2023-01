RBD anuncia terceira data da turnê ‘Soy Rebelde’ em São Paulo; veja como comprar

Após os ingressos para o primeiro show do RBD em São Paulo esgotarem rapidamente, a banda anunciou que fará mais uma apresentação na cidade no dia 16 de novembro.

O grupo mexicano já havia anunciado a primeira apresentação na capital paulista para o dia 17 e uma data extra para o dia 18 de novembro. Eles ainda passam pelo Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, no dia 19.

Os ingressos para o dia 16 começam a ser vendidos na próxima quinta, 2 de fevereiro, para clientes do Banco BRB, a partir das 10h no site da Eventim e às 12h nas bilheteria oficial. Para o público geral, a venda começa no dia 3 de fevereiro, nos mesmos canais e horários.

Os ingressos variam entre R$ 210 (cadeira superior meia entrada) e R$ 850 (pista premium inteira). Na bilheteria oficial, o cliente fica isento da taxa de conveniência.

A turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023 marca a reunião dos integrantes originais do RBD, com exceção de Alfonso Herrera. De acordo com a Live Nation, já foram vendidos mais de 800 mil ingressos para shows nos Estados Unidos, México e Brasil.





SERVIÇO - RBD | YO SOY REBELDE 2023

SÃO PAULO

Datas:

16 de novembro de 2023 (quinta-feira) - NOVA DATA

17 de novembro de 2023 (sexta-feira)

18 de novembro de 2023 (sábado)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 210,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS:

CADEIRA SUPERIOR - R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA - R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$ 280,00 e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira

PARA SHOW DO DIA 16/11 - NOVO SHOW:

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

Praça Charles Miller – Pacaembu - São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

02/02: Exclusivo para clientes BRBCard. Atendimento das 10h às 17h – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS

03/02: Atendimento das 10h às 17h – MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS