RBD: Vendas online de ingressos para turnê esgotam rapidamente no Brasil e web reage

As vendas gerais para Soy Rebelde 2023, a turnê de reunião do grupo RBD, iniciaram nesta sexta-feira, 27, às 10h no horário de Brasília. Contudo, os ingressos online esgotaram em poucos minutos.

Segundo informações da Eventim, empresa responsável pela venda, todos os setores das duas primeiras apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro ficaram indisponíveis no site. No entanto, mais ingressos estarão disponíveis nas bilheterias físicas de ambas as cidades a partir do meio-dia.

No Brasil, o grupo tem datas marcadas para São Paulo e Rio de Janeiro. O RBD se apresenta no dia 17 de novembro na capital paulista e no dia 19 na capital carioca.

Mesmo antes do início das vendas para o público geral, a banda já anunciou um show extra para os paulistas, marcado para o dia 18. Nesta sexta, porém, só será possível comprar ingressos para as primeiras apresentações.

Turnê Soy Rebelde 2023, do grupo RBD, passará por São Paulo e pelo Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro Foto: SBT

Minutos após a abertura das vendas no site da Eventim, internautas lamentaram os ingressos esgotados. Alguns, inclusive, relataram ainda estarem na fila para conseguirem acesso ao site.

Veja algumas reações:





agora que meu boneco saiu do lugar tão falando que esgotou pic.twitter.com/etdd0xgg9y — sami 🌶 (@ssamioliveira) January 27, 2023

EU NÃO ESTOU NEM NA METADE DA FILA E JÁ ESGOTOU pic.twitter.com/2W583tG8MF — lu (@luqxc) January 27, 2023