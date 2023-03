Regina Duarte recebe punição do Instagram após compartilhar informações falsas

Regina Duarte está com sua conta no Instagram sob aviso da plataforma. Recentemente, usuários da rede social que começam a seguir a atriz e ex-ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) relataram que recebem um alerta informando que a conta propaga fake news.

“Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra as nossas Diretrizes da Comunidade”, diz o aviso.

Perfil de Regina Duarte está sob aviso no Instagram Foto: Instagram/@reginaduarte

Desde que trocou a atuação pelos comentários políticos, Regina Duarte constantemente foi alvo de críticas e repreendida por colegas do mundo artístico devido às suas postagens na rede social. No fim de janeiro deste ano, ela falou sobre a situação do povo Yanomami, duvidando que a comunidade indígena estaria passando fome. Na ocasião, a atriz Elisa Lucinda rebateu Regina dizendo que a postagem dela era cruel. Paulo Betti classificou a publicação como “atitude inexplicável” e pediu respeito ao povo Yanomami.

A “namoradinha do Brasil” também foi acusada de disseminar informação falsa quando compartilhou que o governo Lula (PT) teria aumentado o valor do auxílio-reclusão para R$ 1.754,18. De acordo com o Estadão Verifica, não houve aumento no auxílio em questão, mas uma distorção a partir de uma confusão relacionada ao valor do benefício com o teto salarial que uma pessoa deveria ter quando estava em liberdade para que seus dependentes tivessem direito ao auxílio durante a reclusão.