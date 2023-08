Renata Fan veste fantasia de Chapolin Colorado em programa ao vivo

Renata Fan vestiu a camisa do time do coração para comemorar a sua classificação para a Copa Libertadores, mas de uma forma diferente.

Durante a transmissão desta quarta-feira, 9, do programa esportivo Jogo Aberto, da Band, a apresentadora apareceu fantasiada de Chapolin Colorado, personagem criado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños.

Usando o famoso bordão do anti-herói mexicano, Renata abriu o programa celebrando a conquista do seu time.”Não contavam com a minha astúcia, Brasil! O Inter está classificado e segue na Libertadores, e a Chapolin Colorada, que foi tão massacrada aqui no programa, está deitando, rolando, surtando, surfando. Não adianta, nem vou disfarçar minha alegria, minha felicidade, minha emoção, minha adrenalina. Que loucura, classificada, Brasil”, disse.