Rick, dupla de Renner, sofre acidente de carro em Santa Catarina

O acidente de Rick aconteceu 23 anos depois de um acidente fatal causado por sua dupla, Renner. Em 2001, o cantor colidiu sua BMW 328 em uma moto, matando os dois passageiros do veículo. As vítimas do acidente foram o engenheiro químico Luís Antônio Nunes Acetto, de 35 anos, e a namorada, Eveline Soares Rossi, de 31. Renner chegou a ser internado com fraturas e dentes quebrados.

Em 2014, Renner voltou a se envolver num acidente de carro. Embriagado, o cantor colidiu com outro veículo estacionado na região do aeroporto de Congonhas, Zona Sul de São Paulo. À época, Renner foi indiciado por embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.