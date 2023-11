Mulher de Robbie Williams explica por que seus filhos só viajam na classe econômica

Ayda Field, mulher do cantor Robbie Williams, revelou que, quando a família viaja de avião, vão em lugares separados. O casal tem quatro filhos: Teddy, de 11 anos de idade, Charlie, de nove, Coco, de cinco, e Beau, de três.

Robbie Williams e Ayda Field em foto de 1.º de novembro de 2023. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

“Nossos filhos vão de classe econômica sempre que viajamos de avião. Eu viro à esquerda e eles à direita [em alusão ao fato de que viaja em outro setor]. É terrível. Digo, as pessoas vão pensar que eu sou uma escrota”, afirmou Ayda em entrevista ao jornal The Sunday Times, repercutida por veículos britânicos como The Independent e Daily Mail.

“Meus filhos saberão que ali é onde eles vão sentar em um avião até que eles possam pagar por si mesmos em diferentes setores do avião”, continuou.