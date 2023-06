Família de Rita Lee lembra relação com Roberto de Carvalho na véspera do Dia dos Namorados

Às vésperas do Dia dos Namorados e após homenagem de Paulo de Carvalho para Rita Lee, um dos filhos do casal, o DJ e produtor João Lee, usou o Instagram neste domingo, 11, para enaltecer o amor e o companheirismo que os pais sempre demonstraram um pelo outro ao longo da vida.

“Um exemplo especial de amor, amizade, carinho, confiança, companheirismo, parceria, admiração, sacrifício e tantas outras mais. Nem sempre foi fácil. Mas, um vive e viveu para o outro, intensamente. Melhores amigos, cúmplices em tudo e eternos namorados”, começou ele, na legenda de uma foto antiga do casal, se divertindo no palco.

“A trinca que mantém um relacionamento de pé ao longo do tempo. A soma dois dois juntos, em qualquer circunstância, sempre foi maior do que a soma de cada um, individualmente. 47 anos juntos, fazendo ajustes finos, aqui e ali, para que continuassem, ambos, vivendo e fazendo parte do mesmo filme. Mãe e pai”, finalizou.

Roberto de Carvalho fez questão de comentar a postagem do filho usando emojis de coração. Seguidores do DJ e produtor também se manifestaram.

“Essa história de amor linda merece virar filme. Pensem nisso!”, sugeriu uma seguidora. “Poucos tem a sorte de acessar algo tão raro como o amor dos seus pais, João. Ele ultrapassa os limites do nosso tempo humano. É infinito!”, declarou outro. “Seria essa “a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida” que o Cazuza disse? Eu acho que é”, falou outro seguidor.

Homenagem à amada

Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, usou a mesma rede social, na noite do último sábado, 10, para fazer uma homenagem à cantora. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. A eterna rainha do rock morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos.

“Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo”, escreveu o músico.

O post recebeu vários comentários carinhosos de fãs e amigos famosos do casal. “Amém, amém, amém! Querido Roberto, desejo todo amor infinito e sobrenatural, Daquele que tem o poder de curar todas dores e, nos preencher profundamente e, que é derramado em nós por Ele, Deus Pai, Deus filho e Deus Espirito Santo, para você e os meninos!”, iniciou Baby do Brasil.

“Toda a força e todo consolo divino pra vocês e para eles! E receba também o carinho, o amor e o abraço fraterno e amigo de todos nós que te admiramos e te agradecemos pelo cuidado, zêlo e pelo seu amor e fidelidade à nossa amada Rita! Nós te amamos, irmão querido. Você é um referencial, uma lição de vida, um grande guerreiro e guardião! Obrigada! Muito obrigada!”, finalizou a cantora.

“Roberto, seu amor por Rita é algo que nunca vi na vida. Por mais que a gente imagine, leia, veja e ouça, não deve chegar nem perto do que é senti-lo. Rita foi a mulher mais feliz do mundo ao seu lado”, disse um seguidor.

“Obrigada por ter sido o companheiro que você sempre foi para a Rita, Roberto. Tão lindas as suas declarações de amor. Fique em paz, querido. Que o universo te ajude a enfrentar a ausência física dela”, emendou outra seguidora do guitarrista.