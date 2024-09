Rodrigão fala sobre o resultado da biópsia de tumor e próximos passos do tratamento

Rodrigão e Adriana Sant ‘ Anna Foto: Reprodução/@santanaadriana

O ex-BBB Rodrigão detalhou emocionado em seu Instagram, no domingo, 8, a história por trás da descoberta do tumor na glândula suprarrenal, na região acima dos rins. “No dia 22, eu levei as crianças para a escola e voltei para casa. Fiz minha rotina normal. Quando estava voltando da academia, senti um mal estar, uma dor no estômago. A Adriana tinha ido ao Brasil naquele dia. Comecei a me cuidar, mas a dor ia e voltava [...]. Busquei as crianças da escola, e a dor foi ficando mais forte. Assim que coloquei as crianças para dormir, a dor ficou insuportável. Fui para o hospital. Passei a madrugada fazendo exames. Já nesses exames, foi detectado um tumor de quase 13 centímetros”.

PUBLICIDADE “Todos os médicos diziam que provavelmente era um câncer, devido ao tamanho [...] Os diagnósticos não eram bons, e eu teria que fazer uma grande cirurgia”, continuou. A cirurgia de remoção do tumor foi realizada ainda em agosto. “O resultado da biópsia deu benigno”, explicou também. O ex-BBB ainda está em processo de recuperação da cirurgia.

Adriana Sant’Anna também explicou na segunda-feira, 9, o diagnóstico do marido após os resultados da biópsia de um tumor de Rodrigão. Ela também detalhou como foi todo o processo de descoberta da massa tumoral.

Adriana disse que os exames de sangue não foram efetivos para detectar o problema de saúde de Rodrigo. “Esse tumor só poderia ser identificado na ressonância magnética”, disse.